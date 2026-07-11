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Así se jugarán las semifinales del Mundial 2026 con fechas, horarios y TV confirmada

Tras el Argentina vs. Suiza, se definió el cuadro de las semifinales del Mundial 2026. Tan solo quedan 4 partidos para que termine la cita orbital.

Así se jugarán las semifinales del Mundial 2026 con fechas, horarios y TV confirmada
Fotos: AFP

Sebastián Montañez

julio 11 de 2026
10:56 p. m.
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Cada vez falta menos para conocer al nuevo campeón del Mundial 2026. Este sábado 11 de julio quedó definido el cuadro de semifinales tras disputarse los dos últimos encuentros de los cuartos de final.

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Francia, España, Inglaterra y Argentina son las cuatro selecciones que continúan en carrera por el título y protagonizarán dos enfrentamientos de alto nivel.

La expectativa es máxima, ya que se trata de cuatro potencias del fútbol mundial que llegan con argumentos suficientes para soñar con levantar el trofeo. Los aficionados podrán seguir ambos compromisos a través de las diferentes plataformas del Canal RCN.

Así quedaron definidas las semifinales del Mundial 2026

La primera semifinal enfrentará a Francia y España, dos selecciones que han mostrado un fútbol sólido durante todo el campeonato y que ahora buscarán un lugar en la gran final.

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El compromiso se disputará el próximo martes 14 de julio, a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio de Dallas.

Por el otro lado del cuadro, Inglaterra se medirá frente a Argentina en un duelo cargado de historia. El conjunto inglés consiguió su clasificación tras vencer 2-1 a Noruega en un partido muy exigente, en el que sufrió durante varios pasajes frente al equipo liderado por Erling Haaland y encontró el gol del triunfo en el tiempo extra.

Argentina, por su parte, avanzó con mayor tranquilidad luego de superar a Suiza y mantener vivo el sueño de defender el título conseguido en Catar 2022.

Fechas, horarios y dónde ver las semifinales del Mundial 2026

La programación oficial de las semifinales quedó establecida de la siguiente manera:

Francia vs. España

  • Fecha: martes 14 de julio.
  • Hora: 2:00 p. m. (hora colombiana).
  • Estadio: Dallas.
  • TV: Canal RCN.

Inglaterra vs. Argentina

  • Fecha: miércoles 15 de julio.
  • Hora: 2:00 p. m. (hora colombiana).
  • Estadio: Atlanta.
  • TV: Canal RCN.

Los dos encuentros podrán verse por la señal del Canal RCN, así como en su canal oficial de YouTube, la aplicación oficial y TikTok, donde los aficionados podrán seguir todas las emociones de la recta final del Mundial 2026.

Con apenas cuatro selecciones en competencia, cada partido será decisivo y cualquier error podría marcar la diferencia entre llegar a la final o despedirse del torneo.

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