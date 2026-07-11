Sobre el final, Argentina venció a Suiza y clasificó a semifinales del Mundial: vea los goles

Argentina volvió a demostrar por qué es la vigente campeona del mundo. Cuando el partido parecía encaminarse al tiempo extra y Suiza soñaba con otra sorpresa en el Mundial 2026, apareció el talento de Julián Álvarez para romper el equilibrio y sellar una clasificación que terminó siendo más amplia de lo que reflejó el desarrollo del encuentro.

La Albiceleste ganó 3-1 en el alargue y ahora se enfrentará a Inglaterra en las semifinales.

El compromiso tuvo de todo: un gol tempranero de Alexis Mac Allister tras un tiro de esquina cobrado por Lionel Messi, la reacción de Suiza con el empate de Dan Ndoyé y una polémica expulsión de Breel Embolo por doble tarjeta amarilla que dejó a los europeos con diez futbolistas desde el minuto 72.

Julián Álvarez rompió el empate con un golazo en la prórroga

Pese a jugar con un hombre más durante gran parte del segundo tiempo y todo el alargue, Argentina encontró más resistencia de la esperada. Suiza defendió con orden y estuvo muy cerca de llevar la definición a los penales.

Sin embargo, al minuto 112 apareció la magia. Julián Álvarez recibió fuera del área, levantó la cabeza y sacó un potente remate de media distancia que se clavó en el ángulo, dejando sin opciones al arquero suizo y desatando la locura de los aficionados argentinos.

El gol terminó siendo el golpe definitivo para una selección suiza que había realizado un partido muy competitivo pese a la inferioridad numérica.

Lautaro Martínez liquidó el partido y Argentina ya piensa en Inglaterra

Obligada a buscar el empate, Suiza adelantó todas sus líneas en los minutos finales. Esa apuesta dejó espacios que Argentina no perdonó.

En un letal contragolpe, Lautaro Martínez recibió con campo abierto y definió con tranquilidad para marcar el 3-1 definitivo, sentenciando el último cupo a las semifinales del Mundial 2026.

La Albiceleste volvió a apoyarse en la jerarquía de sus figuras para superar un partido complicado y mantener vivo el sueño de defender el título conquistado en Catar 2022.