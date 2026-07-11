CANAL RCN
Deportes

Sobre el final, Argentina venció a Suiza y clasificó a semifinales del Mundial: vea los goles

Argentina venció 3-1 a Suiza en la prórroga con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Ahora enfrentará a Inglaterra en semifinales.

Foto: AFP

Noticias RCN

julio 11 de 2026
10:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Argentina volvió a demostrar por qué es la vigente campeona del mundo. Cuando el partido parecía encaminarse al tiempo extra y Suiza soñaba con otra sorpresa en el Mundial 2026, apareció el talento de Julián Álvarez para romper el equilibrio y sellar una clasificación que terminó siendo más amplia de lo que reflejó el desarrollo del encuentro.

🔴En VIVO🔴 Argentina (3 - 1) Suiza: VEA en directo el último partido de cuartos de final del Mundial
RELACIONADO

🔴En VIVO🔴 Argentina (3 - 1) Suiza: VEA en directo el último partido de cuartos de final del Mundial

La Albiceleste ganó 3-1 en el alargue y ahora se enfrentará a Inglaterra en las semifinales.

El compromiso tuvo de todo: un gol tempranero de Alexis Mac Allister tras un tiro de esquina cobrado por Lionel Messi, la reacción de Suiza con el empate de Dan Ndoyé y una polémica expulsión de Breel Embolo por doble tarjeta amarilla que dejó a los europeos con diez futbolistas desde el minuto 72.

Julián Álvarez rompió el empate con un golazo en la prórroga

Pese a jugar con un hombre más durante gran parte del segundo tiempo y todo el alargue, Argentina encontró más resistencia de la esperada. Suiza defendió con orden y estuvo muy cerca de llevar la definición a los penales.

Luto en el Mundial 2026: murió Jayden Adams, jugador de la selección de Sudáfrica
RELACIONADO

Luto en el Mundial 2026: murió Jayden Adams, jugador de la selección de Sudáfrica

Sin embargo, al minuto 112 apareció la magia. Julián Álvarez recibió fuera del área, levantó la cabeza y sacó un potente remate de media distancia que se clavó en el ángulo, dejando sin opciones al arquero suizo y desatando la locura de los aficionados argentinos.

El gol terminó siendo el golpe definitivo para una selección suiza que había realizado un partido muy competitivo pese a la inferioridad numérica.

Lautaro Martínez liquidó el partido y Argentina ya piensa en Inglaterra

Obligada a buscar el empate, Suiza adelantó todas sus líneas en los minutos finales. Esa apuesta dejó espacios que Argentina no perdonó.

¡Esta será la final del Mundial 2026, según la inteligencia artificial!
RELACIONADO

¡Esta será la final del Mundial 2026, según la inteligencia artificial!

En un letal contragolpe, Lautaro Martínez recibió con campo abierto y definió con tranquilidad para marcar el 3-1 definitivo, sentenciando el último cupo a las semifinales del Mundial 2026.

La Albiceleste volvió a apoyarse en la jerarquía de sus figuras para superar un partido complicado y mantener vivo el sueño de defender el título conquistado en Catar 2022.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Suiza

¿Por qué expulsaron a Embolo? La polémica en el Argentina vs. Suiza y lo que dice el reglamento

Mundial de fútbol

¡Suiza sorprende a Argentina y le empata el partido! Vea el gol de Dan Ndoyé

Mundial de fútbol

¿Por qué jugadores de Argentina usan brazalete negro en partido contra Suiza?

Otras Noticias

Magdalena

Dos policías heridos deja ataque en Fundación. Gobernadora pide frenar a 'Robincito'

La gobernadora Margarita Guerra exigió al Gobierno Nacional y al Inpec adoptar acciones frente a este hecho.

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 11 de julio de 2026: conozca el premio mayor

La Lotería de Boyacá jugó este sábado 11 de julio de 2026. Consulte el resultado del premio mayor, la serie ganadora y los números favorecidos del último sorteo.

Venezuela

Venezuela rechazó colaboración con gobierno electo de Colombia para reconstrucción tras terremotos

Redes sociales

El influencer Camilo Cifuentes será papá y confirmó el nombre que llevará su hijo

Bucaramanga

Alerta en Bucaramanga por panfletos que ofrecen dinero a cambio de medicamentos contra el cáncer