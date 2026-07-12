Ataques con drones del ELN en Arenal dejó más de 100 familias afectadas

El miedo se instaló en los techos de Arenal. Por segunda noche consecutiva, el zumbido de drones cargados con explosivos del ELN rompió la calma del municipio en el sur de Bolívar.

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Los artefactos fueron lanzados desde el puente que conecta a Arenal con Norosí, dejando una estela de destrucción y un civil gravemente herido.

“También resultaron afectadas más de 100 familias que viven alrededor de la estación de policía del municipio… estábamos totalmente incomunicados y eso hizo más compleja la situación de zozobra que estaba viviendo la comunidad”, relató Ramón Zayas, alcalde de Arenal.

Más de un centenar de viviendas dañadas

El mandatario local confirmó que más de un centenar de viviendas requieren refacciones urgentes tras los ataques. “Rechazamos categóricamente este tipo de actos donde se ven afectados nuestra población civil… nuestro llamado es a los grupos que hacen parte del conflicto que por favor dejen a la población civil al margen”, agregó Zayas.

La comunidad enfrenta no solo la destrucción material, sino también el impacto emocional. Niños y adultos mayores presentan afectaciones de salud derivadas de las explosiones.

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Niños y adultos mayores, los más afectados

“Encontramos niños con muchos problemas auditivos, niños con mucho dolor corporal por la onda explosiva, así mismos adultos mayores que padecían de enfermedades cardiacas afectados emocionalmente, con tensión arterial elevada”, explicó Margini Pabuena, personera de Arenal.

La población resiste entre el eco de las bombas y la urgencia de reconstruir, piedra a piedra, la tranquilidad que un par de drones le arrebataron en menos de 48 horas.