Ídolos del América volvieron a criticar baja asistencia de hinchas al Pascual

Aunque América de Cali logró un valioso empate frente a Racing de Uruguay que le permitió avanzar a los playoffs de la Copa Sudamericana, el resultado positivo quedó opacado por un tema que preocupa tanto a directivos como al cuerpo técnico y jugadores: la baja asistencia de público en el estadio Pascual Guerrero. En un encuentro crucial para las aspiraciones internacionales del club, apenas unas 15.000 personas acudieron al escenario, una cifra lejana a la que se esperaría de una de las hinchadas más grandes del país.

El primero en alzar la voz fue el entrenador Jorge ‘Polilla’ da Silva, quien no ocultó su decepción en la rueda de prensa posterior al partido. “Agradezco a todas las personas que hoy vinieron a acompañarnos, pero me preocupa que no podamos llenar el Pascual en un partido como este. Decimos que somos la hinchada más grande del país, pero no lo estamos demostrando”, expresó con tono crítico el técnico uruguayo, visiblemente molesto por la frialdad en las tribunas.

Críticas desde todos los frentes: Quintero y Tulio también se pronuncian

La reacción del entrenador fue compartida por uno de los máximos referentes del equipo, Juan Fernando Quintero. El mediocampista agradeció a quienes asistieron, pero no ocultó su tristeza por el ambiente. “Este triunfo es para ellos, para los que confiaron en nosotros. Cuando llegamos pensábamos que iba a llegar toda nuestra gente, pero bueno, se lo merecen los que vinieron”, dijo el ‘10’, con un claro mensaje entre líneas.

La discusión no terminó ahí. El máximo accionista del club, Tulio Gómez, también expresó su inconformismo de manera indirecta. A través de su cuenta en la red social X, compartió la tabla de promedios de asistencia del primer semestre del 2025 en el fútbol colombiano, donde América figura apenas en la sexta posición con un promedio de 13.601 espectadores por partido como local. Una publicación que, sin palabras, expuso el malestar de la dirigencia con la falta de acompañamiento.

La clasificación en lo deportivo fue motivo de celebración, pero las voces más importantes del América dejaron claro que la ausencia en las gradas no pasó desapercibida. En un club con tanta historia y pasión, la expectativa es siempre llenar el Pascual. Esta vez, la hinchada quedó en deuda.