IDRD le respondió a Ramón Jesurún y explicó la capacidad del 'nuevo' El Campín

Durante los años se ha discutido mucho, con polémica, sobre la casa de la Selección Colombia para los partidos de eliminatorias sudamericanas. Con la eliminación de Catar 2022, el tema volvió a ser mediático por los interrogantes que dejaba la supuesta ventaja de jugar con el calor de Barranquilla.

El nombre de Bogotá volvió a ponerse sobre la mesa en redes sociales y espacios de prensa, pero la realidad es que la Federación Colombiana de Fútbol nunca la contempló. En varias ocasiones ratificó al Metropolitano como la sede de la 'tricolor', aunque no se negó a que los partidos pudieran variar de ciudad dependiendo de la circunstancias. Sin embargo, la capital no entraría en esa colada.

La FCF le cerró la puerta a El Campín para ser sede de la Selección Colombia

Ramón Jesurún fue tajante y en diálogo con Caracol Radio expuso que no hay ninguna chance de que la Selección Colombia juegue un partido -y menos de eliminatoria- en El Campín, ni siquiera con la remodelación que comenzará el próximo año. ¿La razón? Al presidente de la FCF le parece inexplicable que el estadio de la capital de un país vaya a ampliarse hasta 45.000 espectadores, una capacidad que no iguala ni siquiera a la que tiene actualmente el 'Metro' de Barranquilla (46.692).

"El Campin es un estadio depreciado, porque se construyó hace 60-70 años y es poco lo que le han hecho y están con una APP (alianza pública privada) dizque para 45 mil personas, me da risa eso ¡45 mil personas el nuevo estadio El Campin! Entonces no pidan Selección Colombia nunca, no puede ser que la capital de la república tenga un estadio tan pequeño cuando Lima tiene cuatro estadios de 60 mil personas", argumentó el directivo.

¿Por qué la capacidad del 'nuevo' El Campín no excederá las 46.500 personas?

En diálogo exclusivo con Noticias RCN, Daniel García Cañón, director del IDRD, explicó los motivos por los cuales la ampliación del estadio El Campín será de 46.500 espectadores y no de una capacidad mucho mayor, como la de 60.000 personas que hace unas semanas era el deseo del alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán.

García expuso que la decisión de que la capacidad sea para esa cantidad de personas obedece a estudios de oferta y demanda de acuerdo a la asistencia de público en los partidos de Millonarios y Santa Fe, que en promedio no superan los 32.000 espectadores en compromisos importantes como finales o clásicos. Además, reveló que existe la posibilidad de aumentar ese aforo a 50.000, pero depende de algunos estudios adicionales.

"La idea es que el estadio quede de 46.500 personas, esa es la cifra. La posibilidad de que aumente a 50.000 sería el tope máximo. Según los estudios de demanda en partidos clásicos o finales la asistencia es de 30.000-32.000 y el aforo máximo de El Campín hoy por hoy es de 34.000 personas. Así que llegar a esa capacidad de 60.000 no es recomendable para Bogotá, en un mediano-largo plazo podría pasar. Sí se contempla, si se tiene ese éxito en aforos, llegar a 50.000 personas. Pero la cifra son 46.500, ese es el aforo total del estadio cuando se haga entrega en julio del 2028", declaró.