Equipo del FPC denunció robo: este fue su comunicado

En la noche del 3 de mayo, después de que se jugó la última fecha del 'todos contra todos' y se realizó el sorteo de los 'play-off', un equipo del Fútbol Profesional Colombiano denunció un robo en una de sus sedes.

Se trata de Águilas Doradas, que mediante un post en redes sociales mostró que hubo saqueos y destrucciones en varias de sus oficinas.

Este fue el comunicado de Águilas Doradas tras el robo que sufrió

Águilas Doradas, sobre las 9:40 de la noche del domingo 3 de mayo, expuso que varios delincuentes trataron de afectarlos, pero que la institución no se dejará perjudicar.

"La realidad golpea sin aviso. Ayer, delincuentes violentaron nuestra sede en Llanogrande y saquearon equipos esenciales: cómputo, comunicaciones, radio y análisis de rendimiento. Un ataque directo a nuestro trabajo y a nuestro proyecto", enfatizó el club.

"Hoy, Águilas responde donde importa: en la cancha con victoria. Que quede claro: podrán robarnos herramientas, pero no nos van a quebrar. Esto no nos detiene, nos endurece", agregó el equipo antioqueño.

Además, este fue el video que Águilas Doradas adjuntó para mostrar los daños con los que quedó la sede:

Águilas Doradas no logró la clasificación a los 'play-off' de la Liga BetPlay 2026 I

Aunque Águilas Doradas venció 1-2 a Independiente Medellín en la fecha 19 del 'todos contra todos', no logró clasificarse entre el grupo de los ocho primeros.

Los antioqueños finalizaron en la posición 12, con 26 puntos y una diferencia de gol de -5. En consecuencia, fueron superados por Independiente Santa Fe e Inter de Bogotá, que fueron los últimos dos equipos que consiguieron cupos para jugar las finales.

Y es que a lo largo de las 19 fechas, los dirigidos por Juan David Niño sumaron siete victorias, cinco empates y siete derrotas. Además, anotaron 20 goles y recibieron 25.