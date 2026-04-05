Estos son los equipos que avanzarán a las semifinales de la Liga BetPlay 2026 I, según la IA

El domingo 3 de mayo, se disputó la última fecha del 'todos contra todos' en la Liga BetPlay 2026 I.

Al menos cinco equipos tenían posibilidades de disputarse los últimos dos cupos para estar en los 'play-off', pero, finalmente, no clasificó ninguno de los que llegó afuera de los ocho a la jornada 19.

Deportivo Cali empató 1-1 en Ibagué vs. Deportes Tolima y no pudo superar a Internacional de Bogotá en puntos.

Mientras tanto, Millonarios igualó 2-2 en Valledupar vs. Alianza y quedó eliminado, e Independiente Medellín, en condición de local, perdió 1-2 vs. Águilas Doradas y también se quedó por fuera de las fiestas finales.

En consecuencia, la tabla del 'todos contra todos' finalizó así:

Atlético Nacional: 40 puntos. Junior: 35 puntos. Pasto: 34 puntos. América: 33 puntos. Once Caldas: 33 puntos. Tolima: 31 puntos. Santa Fe: 29 puntos. Internacional de Bogotá: 28 puntos.

Además, sobre las 8:00 de la noche se realizó el sorteo que definió que los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026 I se jugarán así:

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá: comienza la serie en la capital y termina en Medellín.

Junior vs. Once Caldas: comienza la serie en Manizales y termina en Barranquilla.

Tolima vs. Pasto: comienza la serie en Ibagué y termina en el estadio La Libertad.

América vs. Santa Fe: comienza la serie en Cali y termina en Bogotá.

¿Quiénes clasificarán a las semifinales de la Liga BetPlay 2026 I? Este es el veredicto de la inteligencia artificial

Después de que se decidieron los cruces y las localías, la inteligencia artificial realizó un análisis y se animó a decir cuáles serían los cuatro equipos que avanzarían a la semifinales.

"Nacional llega con mejor campaña y, además, define en el estadio Atanasio Girardot, donde suele hacerse muy fuerte. Inter tendría que sacar ventaja en Bogotá, pero la experiencia pesará al final", planteó ChatGPT.

"La serie entre Pasto y Tolima es muy pareja, pero los 'volcánicos' obtendrían una ligera ventaja por la campaña que han hecho. No solo sumaron más puntos, sino que cierran en su estadio, en donde suelen aprovechar la altura", complementó la inteligencia artificial.

Asimismo, según esta herramienta, aparte de Nacional y Pasto, los otros dos equipos clasificados a las semifinales serían Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe.

"Junior tuvo mejor puntaje y define en el estadio Metropolitano, donde el clima y la hinchada suelen inclinar la balanza. Once Caldas puede competir, pero no llega con tanta solidez", indicó.

"Después, el cruce entre América y Santa Fe es el más impredecible. Los 'escarlatas' fueron más regulares, pero los 'leones' llegan con el impulso de tres victorias en línea y definen en el estadio El Campín. Este momento anímico podría pesar más que la tabla", concluyó.

¿Cómo serían los cruces en las semifinales de la Liga BetPlay 2026 I?

El sorteo determinó que el ganador de la serie entre Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá se medirá contra el equipo que pase entre Tolima y Pasto.

En consecuencia, el vencedor en Junior de Barranquilla vs. Once Caldas se cruzará contra el equipo que supere los cuartos de final entre América e Independiente Santa Fe.