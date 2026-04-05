Escenario de seguridad en Colombia a cuatro semanas de las elecciones: van 48 masacres en 2026

Restan cuatro semanas para las elecciones presidenciales en Colombia y la situación de seguridad preocupa tras los atentados de finales de abril e inicios de mayo, en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

En palabras del exsecretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, "lo que está pasando en Colombia en materia de seguridad es muy grave" y advirtió que:

"Estamos viendo un colapso absoluto de la seguridad ciudadana. Hay territorios como Cauca, La Guajira y Nariño que están capturados por el crimen organizado. En lo corrido de 2026 llevamos 48 masacres. Más de 249 colombianos han sido asesinados con la mayor impunidad, sin una respuesta efectiva de parte del Estado".

¿Está en peligro el voto ciudadano?

Con los grupos armados presentes en más de 700 municipios, el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, señaló en la Mesa Ancha de Noticias RCN que "va a estar muy restringido (el voto ciudadano). He tenido la oportunidad de conocer casos en La Guajira y Putumayo donde, prácticamente la gente está capturada y eso va a pasar en las elecciones de este mes".

Al igual que el exsecretario de Transparencia considera que "el Gobierno se quedó con un gran titular: Paz Total, pero no se vio. Todos los indicadores, en cambio, se han visto afectados. En el periodo de Gobierno actual se han registrado cerca de 300 masacres. Casi cada cuatro días tenemos una masacre".

En palabras de Enciso, el país se ve sometido a "una ambigüedad muy grande alrededor de la política de Estado y del Gobierno en materia de paz total, que continúa avanzando en medio de la incertidumbre sobre cuáles son los compromisos reales de quienes hacen parte de esas conversaciones".

La amenaza del narcotráfico en época preelectoral:

El Informe Mundial sobre Drogas de la ONU alertaba en 2025 que la producción de coca en Colombia había aumentado un 53 % y el país concentraba el 67 % de los cultivos de su hoja, en todo el mundo.

Aumento que significa un crecimiento en los ingresos de grupos criminales, que siguen aterrorizando a la población en época preelectoral, pero no es todo.

Según Cárdenas, "Colombia no ha logrado resolver, estructuralmente, el problema del narcotráfico, que está desbordado. Y, a raíz de los recursos que está generando el narcotráfico, tenemos estructuras criminales que están extorsionando directamente a contratistas, como en La Guajira".