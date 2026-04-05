El desempleo bajó, pero hay una realidad que preocupa: se deteriora el empleo formal

El país alcanzó en marzo una tasa de desempleo del 8.8 %, una de las más bajas registradas en las últimas dos décadas, según cifras reveladas por el DANE.

Este indicador representa el ingreso de 650 mil personas al mercado laboral, aunque 2.348.000 colombianos continúan sin encontrar trabajo. Sin embargo, detrás de este aparente avance se esconde una realidad laboral que preocupa a los analistas.

Desempleo bajó en marzo

Mateo Castaño, analista financiero, explicó en Noticias RCN que lograr un desempleo de un solo dígito es una buena noticia y un objetivo que históricamente ha sido difícil de alcanzar.

“En los últimos 20 años de nuestra historia, eso lo hemos logrado durante un periodo del gobierno Santos y ahora durante el gobierno Petro”, señaló.

No obstante, la composición del empleo revela aspectos problemáticos: “Lo que está mejorando es el empleo informal, mientras se está deteriorando muy fuertemente el empleo formal”.

Se consolida el empleo informal

Esta distinción es crucial, pues el DANE considera empleada a cualquier persona que trabaje al menos una hora a la semana remunerada, categoría que incluye tanto trabajadores formales como vendedores informales.

Las cifras confirman esta tendencia: de las 650 mil personas que ingresaron al mercado laboral, 457 mil lo hicieron por cuenta propia, mientras que 361 mil accedieron a empleos formales con prestaciones sociales.

Entonces, la tasa de informalidad actualmente se ubica entre un 56 % y el 57 %, por lo que se está alejando del mínimo histórico de 52 %-53 %. Esto significa que, de cada 100 empleos en Colombia, entre 56 y 57 son informales.

“Personas que puede que trabajen mucho más de 40 horas a la semana, que no les pagan prestaciones sociales y que, si se enferman, igual tienen que ir a trabajar”, alertó Castaño.

El panorama se agrava al analizar la tasa de formalidad, la cual cayó del 40 % en diciembre de 2025 al 34 % en marzo, según métricas del Banco de la República. De acuerdo con el experto, eso se traduce en perder uno de cada seis empleos formales en un trimestre.

Adicionalmente, la tasa desestacionalizada aumentó de un 8.1 % en diciembre al 9 % en marzo, indicando un deterioro real. La velocidad de creación de empleo también disminuyó significativamente: de 3.7 % mensual en diciembre a un 1.1 % en marzo.

Datos de la Universidad EAFIT confirman que el primer trimestre presentó un dinamismo muy pobre del empleo comparado con periodos anteriores, consolidando una tendencia preocupante en cuanto a la calidad del mercado laboral.