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Lesión oficial: Lorenzo pierde su primera ficha para el Mundial 2026

El lateral sufrió una lesión en pleno partido y su recuperación es incierta.

Néstor Lorenzo
FOTO: AFP

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
09:28 a. m.
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La Selección Colombia recibe un golpe inesperado en su camino hacia el Mundial. El defensor Cristian Borja, quien ha sido convocado en el proceso liderado por Néstor Lorenzo, quedó fuera de competencia tras sufrir una lesión que compromete su rodilla derecha.

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Aunque no es titular habitual, el jugador hacía parte de las alternativas del cuerpo técnico, por lo que su ausencia reduce las opciones dentro de futuras convocatorias.

¿Cómo fue la lesión de Cristian Borja?

El hecho ocurrió en el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 del fútbol mexicano, disputado en el Estadio Azteca entre el Club América y Pumas UNAM.

En medio de una jugada fortuita, el futbolista Rodrigo López cayó sobre la pierna derecha de Borja. El peso del cuerpo generó una palanca que terminó afectando directamente la articulación de la rodilla del colombiano.

La escena fue impactante. Borja quedó tendido sobre el césped mientras recibía atención médica y tuvo que ser retirado en camilla, visiblemente adolorido.

La situación no solo afectó al equipo, sino que también generó controversia en el partido, pues mientras el colombiano era atendido en el campo, el juego continuó y Pumas logró marcar el segundo gol.

Confirman grave lesión de Cristian Borja previo al Mundial

El Club América confirmó el diagnóstico a través de un comunicado oficial:

El Club América informa que nuestro jugador, Cristian Borja, sufrió una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha. El tiempo de recuperación dependerá de su evolución.

 

Finalmente, la evolución médica del jugador será clave para determinar su regreso a las canchas. Por lo pronto, Néstor Lorenzo ya enfrenta la pérdida de una pieza dentro de su proceso, en un momento en el que cada alternativa cuenta de cara al Mundial.

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