El futuro de los medicamentos en Colombia: cumbre clave en Bogotá

Este 4 y 5 de mayo de 2026, Bogotá será el epicentro del debate más importante sobre soberanía sanitaria con el Foro Farmacéutico Latinoamericano. ¿Qué está en juego para los pacientes?

El millonario costo de depender de medicamentos importados

En 2025, el mercado farmacéutico en el país alcanzó la asombrosa cifra de $32,47 billones. Sin embargo, detrás de este número se esconde una profunda asimetría que impacta directamente las finanzas del sistema de salud. El 83% de las unidades comercializadas corresponden a medicamentos de bajo precio, los cuales apenas representaron el 28% del valor total del mercado. En un dramático contraste, un grupo muy reducido de productos de alto costo (en su mayoría importado) concentró el 72% de todo el gasto.

Esta realidad evidencia que la industria nacional no es un simple accesorio del sistema, sino una de sus condiciones fundamentales de posibilidad.

3 foro farmacéutico latinoamericano

¿Riesgo inminente de desabastecimiento en hospitales?

La situación se torna aún más crítica al analizar el canal institucional. Las cifras revelan que los medicamentos importados acaparan el 84,5% del valor total en este sector. Lo más preocupante para la seguridad sanitaria de los colombianos es que cerca de la mitad de las compras estatales se concentran en productos que cuentan con un único oferente.

Esta alarmante falta de alternativas reduce drásticamente la capacidad de negociación del Estado y expone a todo el sistema a riesgos estructurales de desabastecimiento, una realidad que el país ya no puede seguir ignorando.

La industria local como salvavidas económico y terapéutico

Frente a esta excesiva dependencia extranjera, la industria farmacéutica nacional emerge como el principal factor de equilibrio. La ecuación demostrada es clara: allí donde existe producción local, se genera más competencia, hay mayor diversidad terapéutica y, en consecuencia, los precios son más accesibles para la población.

No obstante, Colombia vive una paradoja difícil de sostener al exigir sostenibilidad financiera mientras debilita la base productiva que la hace posible. Bajo la premisa de "reindustrializar para sanar", el sector hace un llamado urgente a dejar de tratar a los medicamentos como bienes transables ordinarios y reconocerlos como componentes críticos de la soberanía nacional, una lección que las principales economías del mundo ya entendieron al reconfigurar sus cadenas de suministro.

Bogotá, sede de la cumbre por la soberanía farmacéutica

Para abordar estos desafíos, la capital colombiana reunirá a las voces más importantes del continente en el Club El Nogal. El 4 de mayo de 2026, la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia (ASINFAR) y el INVIMA liderarán el Primer Diálogo Latinoamericano entre Autoridades Sanitarias e Industria Farmacéutica. Este espacio técnico buscará avanzar en convergencia regulatoria, reducir la fragmentación normativa y construir confianza entre agencias y productores.

Agenda - Cumbre por la soberanía farmacéutica

Al día siguiente, el 5 de mayo de 2026, tendrá lugar el 3 Foro Farmacéutico Latinoamericano. Este encuentro estratégico, que trasciende lo meramente sectorial para situarse en el nivel de las decisiones de Estado, abordará el cruce fundamental entre la seguridad sanitaria, la sostenibilidad financiera y el desarrollo industrial. El objetivo central es claro: definir si América Latina seguirá atrapada entre la fragmentación y la dependencia, o si asumirá de una vez por todas una política farmacéutica nacional como verdadera política de Estado