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VIDEO | Momento en el que un avión golpeó a un camión cuando aterrizaba en Estados Unidos

El incidente no dejó heridos, aunque las autoridades anunciaron una investigación.

Accidente de un avión en Estados Unidos.
Accidente de un avión en Estados Unidos. Foto: X (@patrickoyulu).

Nicolás Martínez Sánchez

AFP

mayo 04 de 2026
12:35 p. m.
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El avión Boeing 767-400 de United Airlines con 221 pasajeros y 10 tripulantes a bordo estuvo a punto de protagonizar un accidente trágico cuando aterrizaba en el aeropuerto internacional Newark Liberty cerca de Nueva York.

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Este incidente ocurrió en la tarde del domingo 3 de mayo y quedó grabado por una persona que transitaba por la autopista. La aeronave provenía de Venecia y sus ruedas rozaron con un poste de alumbrado y un camión.

No hubo heridos

El video muestra que descendió muy cerca de la vía, lo cual provocó pánico entre los ciudadanos. Sin embargo, el hecho no pasó a mayores y ninguno de los viajeros resultó herido.

Con base en el reporte preliminar de la Policía Estatal de Nueva Jersey, una de las llantas y la parte trasera del avión entraron en contacto con el poste y el camión, este último un modelo Jeep.

El conductor del vehículo fue llevado a un hospital por las heridas leves y a las pocas horas recibió el alta médica. Por su parte, el avión solamente quedó con daños menores.

Videos muestran qué tan cerca pasó el avión

Después de la revisión de la pista para descartar posibles restos de la aeronave, el servicio del aeropuerto se reanudó.

“Tuvieron suerte, porque podría haber ocurrido lo contrario de lo que pasó. Una pequeña ayuda de Dios fue de gran valor para todos los que iban en el avión y el conductor”, comentó el vicepresidente de la empresa del camión, Chuck Paterakis, en diálogo con ABC.

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Por medio de un comunicado, United Airlines informó que se pondrá en marcha una investigación de seguridad para esclarecer. Los tripulantes fueron retirados del servicio mientras tanto.

“Estoy agradecido de que la aeronave haya aterrizado de manera segura y que todos los pasajeros y la tripulación estén ilesos. Los informes iniciales indican que un camión en la autopista también podría haber estado involucrado, y continuaremos monitoreando los desarrollos”: este fue el pronunciamiento de la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill.

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