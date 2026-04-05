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El excéntrico detalle que recibió la viuda de Yeison Jiménez en su cumpleaños: ¿quién se lo dio?

En medio de su primer cumpleaños sin el artista, Sonia Restrepo fue sorprendida con un obsequio cargado de simbolismo.

Sonia Restrepo
Foto: @esneydermojicaartist

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
12:09 p. m.
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El pasado domingo 3 de mayo fue una fecha significativa para Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez. Era su primer cumpleaños tras la muerte del artista, quien falleció el 10 de enero en Paipa en un accidente de avioneta en el que también murieron cinco integrantes de su equipo de trabajo.

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Durante todo el día, recibió muestras de afecto, entre ellas, el mensaje que Diva Jessurum publicó en redes sociales, donde compartió un emotivo texto evocando lo que, según ella, el artista le diría a Sonia en una fecha como esta.

No obstante, otro detalle llamó toda la atención. ¿De qué se trata?

El excéntrico detalle que recibió la viuda de Yeison Jiménez

En medio de ese contexto apareció un detalle particular. El artista que en redes se identifica como @esneydermojicaartist fue quien creó y entregó un obsequio pensado como homenaje.

El proceso de elaboración fue documentado en video por el propio creador. La obra inició con arcilla, material con el que moldeó cuidadosamente cada rasgo del cantante, logrando una representación detallada desde el cuello hacia arriba. Luego, la pieza fue pintada con aerosol blanco, lo que le dio un acabado uniforme.

Junto a las imágenes, el artista escribió:
“El talento convertido en arte siempre deja huella en los corazones”.

Además, agregó un mensaje de agradecimiento:

Gracias sonia_rpo sonia_rpo y familia por valorar mi trabajo! Esta obra de YJ inmortaliza su memoria y es un homenaje a su camino y su música.

La entrega se realizó directamente a Sonia Restrepo, quien reaccionó con emoción y gratitud al recibirlo. Como parte del gesto, el artista también entregó un certificado que respalda la autenticidad de la pieza.

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Aunque no se ha confirmado oficialmente, se presume que este obsequio hizo parte de los regalos por el cumpleaños de Sonia.

Finalmente, el detalle se suma a los homenajes que han surgido tras la muerte del artista, en un momento en el que su familia continúa enfrentando el duelo y recordando su vida y legado.

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