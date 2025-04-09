Conmebol anunció drástica decisión por violencia en Independiente-U. de Chile

Independiente de Avellaneda recibió este jueves una de las sanciones más duras de los últimos años en el fútbol sudamericano. La Conmebol anunció de manera oficial la descalificación del cuadro argentino de la Copa Sudamericana 2025, luego de los violentos enfrentamientos entre hinchas que obligaron a la suspensión de su partido de octavos de final frente a la Universidad de Chile, disputado hace dos semanas en Buenos Aires.

El organismo rector del fútbol continental calificó los incidentes como “graves y reiterados”, y determinó que la seguridad de los espectadores, jugadores y árbitros se vio comprometida. Por esta razón, además de la eliminación inmediata del torneo, Independiente deberá disputar sus próximos 14 compromisos internacionales organizados por la Conmebol sin la presencia de público: siete como local y siete en condición de visitante.

Multa millonaria y sanciones ejemplares

La sanción deportiva no llegó sola. La Conmebol también impuso una multa de 250 mil dólares a Independiente, que deberá ser cancelada en un plazo determinado. El castigo económico se suma a la imposibilidad de contar con su hinchada, lo que afectará tanto lo deportivo como lo financiero de la institución de Avellaneda.

Por su parte, la Universidad de Chile, a pesar de avanzar directamente a los cuartos de final del certamen, tampoco salió indemne. El club chileno recibió una multa de 270 mil dólares y la misma sanción de jugar sin público sus próximos 14 partidos internacionales, debido a la participación de parte de su barra en los incidentes que desataron la violencia.

Alianza Lima, próximo rival de la U de Chile

Con este fallo, la Universidad de Chile avanza en la Copa Sudamericana y se medirá a Alianza Lima de Perú en la siguiente ronda. Sin embargo, lo hará sin el apoyo de su hinchada, lo que deja un panorama particular en esta fase del torneo, con dos equipos castigados severamente por la violencia en las tribunas.

La decisión de Conmebol envía un mensaje contundente: no habrá tolerancia frente a los hechos que empañen el espectáculo y pongan en riesgo la integridad de los protagonistas del fútbol. Independiente, histórico del continente, pagará caro los excesos de sus aficionados en un episodio que marca un antes y un después en la disciplina del balompié sudamericano.