Atención: esta es la titular confirmada de Colombia, con la que buscará entrar al Mundial

La selección Colombia confirmó el once titular con el que enfrentará a Bolivia este jueves en búsqueda de su clasificación al Mundial.

septiembre 04 de 2025
05:27 p. m.
La Selección Colombia afrontará este jueves 4 de septiembre un partido determinante frente a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo saldrá al campo con la posibilidad de sellar su clasificación, siempre y cuando consiga los tres puntos ante el conjunto del altiplano.

El compromiso está programado para las 6:30 p.m., hora colombiana, y contará con la transmisión oficial de Canal RCN y su aplicación digital. Como es costumbre en la capital del Atlántico, se espera un escenario con lleno total y un ambiente de fiesta que impulse a los dirigidos por Lorenzo hacia la victoria.

Un once confirmado sin grandes sorpresas

El estratega argentino despejó las dudas en la conferencia de prensa previa y confirmó la nómina titular. James Rodríguez será el eje de la creación y Luis Díaz comandará el ataque por la banda izquierda, convirtiéndose en las principales cartas ofensivas de Colombia. La alineación, que no presenta mayores modificaciones con respecto a partidos anteriores, muestra la confianza del técnico en el bloque que le ha dado regularidad al equipo en el tramo final de las clasificatorias.

Titular de Colombia

Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, Luis Díaz, James Rodríguez; Jhon Córdoba.

Además, Lorenzo mantiene la apuesta por una defensa sólida y un mediocampo equilibrado, aspectos que han sido fundamentales en la buena campaña de la ‘Tricolor’. La continuidad de jugadores de experiencia mezclados con figuras jóvenes refleja el proyecto de estabilidad que busca consolidar de cara al Mundial.

La ilusión de la clasificación

El escenario es claro: un triunfo dejaría a Colombia con el tiquete directo a la Copa del Mundo, lo que representaría un logro importante para un proceso que ha priorizado la confianza en el grupo y el juego ofensivo. En Barranquilla, donde históricamente la selección se ha hecho fuerte, la hinchada sueña con celebrar la clasificación y acompañar a su equipo en un partido que promete emoción y compromiso total.

