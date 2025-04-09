CANAL RCN
Deportes Video

Solo 4 futbolistas de la Selección Colombia le han marcado a Bolivia: ¿Quiénes?

La Selección Colombia llega a su duelo contra Bolivia con solo 4 jugadores que le han marcado al rival.

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
06:06 p. m.
Con la presión de conseguir un triunfo vital en las Eliminatorias, la Selección Colombia se prepara para un enfrentamiento crucial contra Bolivia.

Aunque el equipo de Néstor Lorenzo ha mostrado altibajos, una estadística ha captado la atención de analistas y aficionados: de los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo, solamente 4 han podido convertirle al próximo rival de Eliminatorias Sudamericanas.

Esta situación resalta un reto para el combinado nacional, que debe buscar la contundencia en el ataque para asegurar un resultado positivo y seguir consolidando su camino hacia el Mundial de 2026.

¿Escasez de goleadores de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia?

La escasez de goleadores en el plantel frente a este rival específico pone de relieve la importancia de la efectividad en el área rival.

A lo largo de la historia de los duelos recientes contra Bolivia, solo un selecto grupo de futbolistas en la actual convocatoria ha logrado romper la red.

Entre ellos se destacan figuras clave que han demostrado su capacidad para marcar en momentos cruciales.

Los cuatro futbolistas de Colombia que saben cómo anotarle a Bolivia

El grupo de los goleadores lo encabeza James Rodríguez, el talentoso volante que ya ha sabido inflar las redes contra Bolivia.

Su tanto se remonta a un partido en las clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018, donde un gol suyo en los minutos finales aseguró una victoria agónica para Colombia.

Por otro lado, Luis Díaz, el extremo del Bayern Múnich, es el único jugador que ha anotado en dos ocasiones. Su primer tanto llegó en el camino a Catar 2022 y su segundo en un amistoso reciente, demostrando ser una amenaza constante en el ataque.

A la lista se suman Jhon Arias y Jhon Córdoba, quienes también han dejado su huella goleadora en enfrentamientos contra este rival.

Arias marcó en un partido de preparación para la Copa América, y Córdoba hizo lo propio, aportando al marcador en un amistoso.

La necesidad de un triunfo es imperante para el equipo de Lorenzo, y contar con estos cuatro jugadores que ya conocen el camino al gol contra Bolivia es una ventaja significativa.

La esperanza del equipo y de la afición recae en que puedan replicar su éxito y de esta forma, lograr el resultado que los catapulte a la clasificación.

La estadística de que, de los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo, solamente 4 han podido convertirle al próximo rival de Eliminatorias Sudamericanas es un dato que subraya la importancia del desafío que tienen por delante.

