¡Otro bombazo en el fútbol colombiano! Independiente Medellín anuncia a Jackson Martínez

Este viernes 11 de septiembre, se dio una de las noticias más esperadas para los fanáticos del Deportivo Independiente Medellín. Vuelve el delantero Jackson Martínez.

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Este mercado de pases del fútbol colombiano ha estado marcado por el arribo de históricos jugadores con pasado en la selección Colombia. Atlético Nacional contrató a James Rodríguez y Millonarios a Juan Guillermo Cuadrado.

James, Cuadrado y Jackson en el FPC

Sin embargo, el DIM no se quedó atrás y desde hace varios días comenzó a tomar fuerza el rumor de Jackson. El delantero volverá a vestir los colores del cuadro antioqueño con el deseo de lograr lo mismo que en 2009, el título liguero.

El jugador salió de las inferiores y estuvo en el cuadro ‘Poderoso’ hasta 2010, cuando dio el salto al fútbol del exterior hacia Jaguares en México. Sus buenas actuaciones lo llevaron un par de años después a ponerse los colores del Oporto de Portugal, siendo el reemplazo de Radamel Falcao.

La carrera de Jackson

En el equipo luso se destacó con creces, lo que le permitió en 2015 ser el delantero elegido para el Atlético de Madrid. Sin embargo, en esa temporada tuvo lesiones que impidieron que demostrara su calidad.

Al mercado siguiente, sorprendió con el traspaso al Guangzhou FC de la Superliga china, en un tiempo cuando era común que grandes figuras del fútbol europeo tomaran sus maletas con destino a Asia.

Se mantuvo en China hasta 2018 y retornó a la liga portuguesa; pero esta vez al Portimonense. Fue en 2020 cuando optó por retirarse del deporte debido a las constantes lesiones.

Seis años después, se calza una vez más los botines y buscará destacarse en el fútbol colombiano. Los hinchas del DIM guardan gratos recuerdos sobre su primer paso.