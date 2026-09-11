James Rodríguez: se revelaron detalles de lo que sería su debut con Atlético Nacional

El fútbol profesional colombiano es escenario de una de las operaciones de mercado más impactantes de las últimas décadas.

Atlético Nacional oficializó la llegada del mediocampista ofensivo y capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, quien regresa al balompié de su país tras 18 años de trayectoria internacional en clubes como Real Madrid, Bayern Múnich, Porto, Mónaco y Everton.

La junta directiva del club verdolaga, encabezada por su presidente Sebastián Arango Botero, logró cerrar un acuerdo total con el entorno del futbolista en el último día de inscripciones del mercado de pases.

La confirmación se realizó mediante un emotivo metraje promocional en las redes oficiales de la institución bajo la consigna: "El más grande, al más grande", destacando que la vinculación es el resultado de un proyecto planificado en silencio por parte de la dirigencia y sus aliados corporativos.

Foto: Atlético Nacional

Las negociaciones entre el cuadro antioqueño y el volante zurdo se aceleraron de manera definitiva luego de concluidas las gestiones internacionales que contemplaban opciones en el balompié europeo.

Las partes alcanzaron un punto de equilibrio contractual enfocado en un rendimiento de alto impacto inmediato para el semestre en curso.

¿Cuándo será el debut de James con Nacional?

Ahora, más allá del rimbombante anunció, una de las grandes preguntas que se hacen los hinchas del cuadro verde es el debut del 10 de la Selección Colombia.

Ante esto, Lucas González, junto con James y directivos, dieron una rueda de prensa donde dieron detalles de la llegada y del primer duelo del 10.

"Es algo grande, es algo único. Esta camiseta tiene peso, a mi me gusta sentir eso. Ya he jugador en clubes grandes, sé lo que es estar en un grande. Estoy listo para lo que viene", dijo James de entrada.

Sobre del debut, González informó: "Vamos a ver un par de entrenamientos, veremos como se siente. En los próximos partidos veremos cuando podrá jugar con el equipo".

Y agregó: "Si fuera por él, juega el domingo, pero vamos a ver".

Además de ello, James resaltó la grandeza del club y su hambre de gloria por ganar allí.

"Yo tengo hambre, quiero siempre ganar. Eso fue lo que pactamos. Yo no vengo a estar tranquilo, yo quiero jugar, si estoy bien, quiero entrenarme siempre".

Por lo pronto, Atlético Nacional mira de reojo lo que vendrá en la liga colombiana donde se mediré con Águilas.

Mire la rueda de prensa de la presentación de James