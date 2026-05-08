Colpensiones notifica a miles de pensionados en el país con nuevo trámite que deben hacer

Colpensiones, ha anunciado una reestructuración estratégica en sus protocolos de servicio al ciudadano. Esta decisión responde al crecimiento sin precedentes en su base de usuarios, que al cierre del último año alcanzó los 7.1 millones de afiliados, impulsada en gran medida por la implementación de la Ley 2381 de 2024 y un flujo récord de traslados desde los fondos privados.

Con el objetivo de reducir los tiempos de espera y evitar aglomeraciones en las sedes físicas, la entidad ha establecido que la presencialidad será ahora gestionada bajo un modelo de agendamiento previo obligatorio para la mayoría de sus servicios.

Debido a la alta demanda técnica y administrativa, Colpensiones decidió modificar los canales de atención cuando se trate de los trámites específicos.

¿Qué trámites se requerirán?

Aquellos ciudadanos que busquen vincularse al Régimen de Prima Media o realizar el proceso de "Doble Asesoría" para trasladarse desde una AFP, deberán priorizar el uso del portal web oficial o agendar una cita telefónica. Ya no se permitirá el ingreso a los Puntos de Atención Colpensiones (PAC) para estos fines sin una reserva previa confirmada.

Por otro lado, al ser uno de los procesos más sensibles para el cálculo de la pensión, la entidad ha habilitado una ruta digital robusta. Los usuarios podrán radicar documentos probatorios a través de la sede electrónica, dejando la atención presencial exclusivamente para casos de alta complejidad, siempre bajo cita programada.

Además de ello, las personas que busquen la radicación de expedientes pensionales contarán con un canal preferencial de agendamiento. La entidad busca que cada solicitante tenga un espacio asignado para garantizar que su documentación esté completa desde el primer momento, evitando reprocesos.

¿Cómo acceder a estos?

Los ciudadanos en Bogotá pueden comunicarse al (601) 487 0305 para programar su visita. También se mantienen las líneas nacionales 018000 41 0777.

Trámites como la descarga de la historia laboral, certificados de afiliación y de pensión se realizan de forma inmediata en el sitio web, sin necesidad de acudir a una oficina.