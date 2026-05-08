Discusión familiar terminó destapando un búnker de marihuana y coca en Bogotá

Lo que comenzó como un aparente caso de violencia al interior de una familia terminó convirtiéndose en un inesperado operativo contra el tráfico de drogas en el sur de Bogotá.

Un llamado ciudadano alertó a las autoridades sobre una fuerte discusión en una vivienda del barrio San Pedro Sur, en la localidad de Bosa. Sin imaginar lo que encontrarían, los uniformados acudieron al lugar para atender la emergencia.

Al llegar, la escena levantó sospechas pues la puerta de la casa estaba abierta y desde el interior se escuchaban voces de auxilio.

Autoridades atendieron llamado de auxilio dentro de una vivienda en Bosa, Bogotá

Según informó la Policía Nacional, unidades adscritas a la Estación de Policía Bosa atendieron el requerimiento de la comunidad por una riña que se estaba presentando dentro de una residencia del sector.

Cuando los uniformados entraron a la vivienda encontraron en el lugar a un hombre y una mujer.

Sin embargo, mientras adelantaban la verificación de la situación, un detalle llamó la atención de los policías y fue un fuerte olor que provenía de una de las habitaciones de la casa.

Policías descubre habitación repleta de marihuana y cocaína en Bogotá

Ante la sospecha, los agentes inspeccionaron el cuarto y se toparon con un hallazgo inesperado.

Dentro de la habitación encontraron varios bloques envueltos en papel vinipel que contenían aproximadamente 300 libras de marihuana.

En medio del procedimiento también fueron descubiertos 949 gramos de base de coca.

El inmueble terminó convertido en escenario de un operativo judicial luego de que las autoridades confirmaran la presencia de las sustancias ilícitas. De inmediato, el hombre y la mujer fueron capturados en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y posteriormente quedaron a disposición de la autoridad competente.

La Policía también reveló que el hombre detenido registra antecedentes judiciales por hurto, violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.