Escándalo en Medellín: protesta de hinchas obligó a suspender el DIM vs. Flamengo por Libertadores

Momentos de alta tensión se vivieron en la noche de este jueves en el Estadio Atanasio Girardot durante el partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El compromiso apenas comenzaba cuando una fuerte protesta protagonizada por algunos aficionados del DIM obligó a detener el encuentro. El ambiente ya venía cargado desde antes del pitazo inicial debido al descontento de la hinchada tras la reciente eliminación del equipo en la Liga BetPlay.

La situación escaló rápidamente en las tribunas del escenario deportivo de Medellín y terminó afectando el desarrollo normal del partido internacional.

Bengalas y objetos lanzados desde la tribuna norte

De acuerdo con los reportes conocidos durante la transmisión del encuentro, desde la tribuna norte comenzaron a lanzar bengalas y bombas de estruendo hacia el terreno de juego.

Además, algunas personas intentaron ingresar a la cancha como señal de protesta contra el máximo accionista del club, Raúl Giraldo, quien ha sido blanco de críticas por parte de varios sectores de la hinchada en las últimas semanas.

El balón alcanzó a rodar durante pocos minutos antes de que el compromiso tuviera que ser interrumpido por motivos de seguridad.

Las imágenes rápidamente se hicieron virales en redes sociales, donde aficionados expresaron preocupación por lo ocurrido dentro del estadio.

El árbitro tomó la decisión de suspender el partido

El juez venezolano Jesús Valenzuela decidió suspender momentáneamente el partido apenas a los dos minutos de juego, mientras las autoridades y la logística intentaban controlar la situación en las tribunas.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente cuánto tiempo estuvo detenido el compromiso ni si la Conmebol tomará medidas disciplinarias contra el club antioqueño por los incidentes registrados.

La protesta reflejó el difícil momento deportivo y administrativo que atraviesa Independiente Medellín, equipo que quedó fuera de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano y ahora enfrenta una fuerte presión por parte de su hinchada.