“No se parece al sarampión ni al Covid”: OMS aclara alcance del brote de hantavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró que el riesgo de propagación del hantavirus para la población general sigue siendo “absolutamente bajo”, pese al brote detectado en el crucero MV Hondius, que mantiene bajo vigilancia sanitaria a varios países.

El portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, explicó desde Ginebra que el virus representa un peligro principalmente para las personas infectadas, pero no tiene un nivel de transmisión comparable con enfermedades altamente contagiosas.

Se trata de un virus peligroso, pero únicamente para la persona realmente infectada. En cuanto al riesgo para la población en general, sigue siendo extremadamente bajo.

La OMS también destacó que incluso entre pasajeros que compartieron camarote con personas contagiadas no se han detectado transmisiones en todos los casos.

¿Por qué la OMS descarta que el hantavirus se convierta en una pandemia?

El organismo internacional insistió en que el brote asociado al crucero MV Hondius no corresponde a un escenario de pandemia global. La OMS señaló que el contagio requiere contacto estrecho y prolongado entre personas, lo que reduce considerablemente el riesgo de expansión masiva.

“No se trata de un nuevo Covid”, enfatizó Lindmeier, al explicar que una exposición casual en espacios compartidos no implica automáticamente contagio. El portavoz agregó que el contacto considerado de riesgo implica prácticamente estar “cara a cara” con una persona infectada.

No se parece en absoluto al sarampión, por ejemplo: si ustedes están aquí en la sala de prensa y alguien en la primera fila tose, las primeras filas correrían peligro. Un contacto estrecho significa prácticamente estar cara a cara.

El crucero MV Hondius, perteneciente a la naviera neerlandesa Oceanwide Expeditions, partió el 1 de abril desde Ushuaia, en el sur de Argentina, y actualmente se dirige hacia Tenerife, en las Islas Canarias, donde es esperado este domingo.

Hasta el jueves, la OMS contabilizaba ocho casos vinculados al brote, de los cuales tres habían sido confirmados oficialmente: un fallecido y dos personas enfermas.

¿Qué pasó con la azafata de KLM hospitalizada por posible hantavirus?

La OMS informó además que una azafata de la aerolínea KLM, que había sido hospitalizada en Ámsterdam tras presentar síntomas leves, dio negativo en las pruebas de hantavirus.

De acuerdo con el organismo, la trabajadora aérea habría tenido contacto en el crucero con una pasajera neerlandesa de 69 años, quien fue evacuada posteriormente en un vuelo de KLM y murió por el virus en Sudáfrica a finales de abril.

“Recibimos la notificación de que dio negativo”, confirmó un portavoz de la OMS a AFP, reduciendo así las preocupaciones sobre posibles contagios secundarios relacionados con el traslado aéreo de pasajeros.