CANAL RCN
Salud y Bienestar

“No se parece al sarampión ni al Covid”: OMS aclara alcance del brote de hantavirus

La Organización Mundial de la Salud aseguró que el virus detectado en el crucero MV Hondius no representa un escenario similar al covid-19.

OMS y el crucero MV Hondius Hantavirus
FOTO: AFP

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
07:07 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró que el riesgo de propagación del hantavirus para la población general sigue siendo “absolutamente bajo”, pese al brote detectado en el crucero MV Hondius, que mantiene bajo vigilancia sanitaria a varios países.

OMS advierte más casos de hantavirus tras brote en crucero, aunque descarta una pandemia global
RELACIONADO

OMS advierte más casos de hantavirus tras brote en crucero, aunque descarta una pandemia global

El portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, explicó desde Ginebra que el virus representa un peligro principalmente para las personas infectadas, pero no tiene un nivel de transmisión comparable con enfermedades altamente contagiosas.

Se trata de un virus peligroso, pero únicamente para la persona realmente infectada. En cuanto al riesgo para la población en general, sigue siendo extremadamente bajo.

La OMS también destacó que incluso entre pasajeros que compartieron camarote con personas contagiadas no se han detectado transmisiones en todos los casos.

¿Por qué la OMS descarta que el hantavirus se convierta en una pandemia?

El organismo internacional insistió en que el brote asociado al crucero MV Hondius no corresponde a un escenario de pandemia global. La OMS señaló que el contagio requiere contacto estrecho y prolongado entre personas, lo que reduce considerablemente el riesgo de expansión masiva.

“No se trata de un nuevo Covid”, enfatizó Lindmeier, al explicar que una exposición casual en espacios compartidos no implica automáticamente contagio. El portavoz agregó que el contacto considerado de riesgo implica prácticamente estar “cara a cara” con una persona infectada.

No se parece en absoluto al sarampión, por ejemplo: si ustedes están aquí en la sala de prensa y alguien en la primera fila tose, las primeras filas correrían peligro. Un contacto estrecho significa prácticamente estar cara a cara.

El crucero MV Hondius, perteneciente a la naviera neerlandesa Oceanwide Expeditions, partió el 1 de abril desde Ushuaia, en el sur de Argentina, y actualmente se dirige hacia Tenerife, en las Islas Canarias, donde es esperado este domingo.

Hasta el jueves, la OMS contabilizaba ocho casos vinculados al brote, de los cuales tres habían sido confirmados oficialmente: un fallecido y dos personas enfermas.

¿Qué pasó con la azafata de KLM hospitalizada por posible hantavirus?

La OMS informó además que una azafata de la aerolínea KLM, que había sido hospitalizada en Ámsterdam tras presentar síntomas leves, dio negativo en las pruebas de hantavirus.

De acuerdo con el organismo, la trabajadora aérea habría tenido contacto en el crucero con una pasajera neerlandesa de 69 años, quien fue evacuada posteriormente en un vuelo de KLM y murió por el virus en Sudáfrica a finales de abril.

“Recibimos la notificación de que dio negativo”, confirmó un portavoz de la OMS a AFP, reduciendo así las preocupaciones sobre posibles contagios secundarios relacionados con el traslado aéreo de pasajeros.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

OMS advierte más casos de hantavirus tras brote en crucero, aunque descarta una pandemia global

Animales

Colombia reglamenta la prohibición de pruebas en animales para cosméticos

Invima

Invima prohíbe comercialización de esta marca de agua por irregularidad sanitaria

Otras Noticias

Bogotá

VIDEO | Capturan a ladrón que intentó huir en bicicleta tras robar en un casino de Bogotá

Utilizando un cuchillo, le robó el celular y dinero en efectivo a la trabajadora a plena luz del día.

Independiente Medellín

La decisión estaría tomada: esto pasaría con Independiente Medellín tras los incidentes en el Atanasio Girardot por Libertadores

El partido tuvo que ser cancelado a los dos minutos por desmanes en las tribunas.

Comercio

Colombianos tendrán nuevo centro comercial: Estos son los detalles del nuevo proyecto

Viral

“Destruido”: Alexa Torres mostró cómo encontró su apartamento tras su ruptura amorosa

Venezuela

Venezuela reconoce la muerte del preso político Víctor Hugo Quero un año después de su fallecimiento