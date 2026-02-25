Conductor atropelló a presuntos asaltantes para evitar fleteo en Engativá

Un caso de hurto bajo la modalidad de fleteo se registró en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, luego de que un hombre de 60 años fuera interceptado por dos delincuentes armados tras retirar 30 millones de pesos de una entidad bancaria.

De acuerdo con la información oficial, la víctima fue abordada en el barrio La Granja, en Engativá, por dos hombres que se movilizaban en motocicleta y que, bajo amenazas con arma de fuego, lo obligaron a entregar un maletín con el dinero que había retirado minutos antes.

Reacción de la comunidad evitó la huida

Según testigos, los presuntos asaltantes habrían seguido a su víctima durante aproximadamente seis cuadras, hasta el barrio Santa María del Lago, donde cometieron el hurto. En ese momento, un vecino que presenció la escena decidió intervenir y arrolló con su vehículo a los dos hombres para impedir que escaparan.

La acción provocó que la motocicleta cayera al suelo, lo que facilitó que otros ciudadanos se unieran a la persecución mientras daban aviso a las autoridades.

Aunque desde distintos sectores se ha reiterado que no se debe tomar la justicia por mano propia, algunos residentes calificaron como valiente la reacción del conductor, quien expuso su integridad para frustrar el robo.

Captura y antecedentes

Uniformados que adelantaban labores de patrullaje en la zona fueron alertados oportunamente por la comunidad sobre el hurto y lograron capturar a los dos sospechosos en el lugar de los hechos.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un arma de fuego tipo revólver con seis cartuchos, uno de ellos percutido. Además, al verificar los antecedentes judiciales, se estableció que uno de los capturados había estado en prisión en dos ocasiones anteriores, en 2017 y 2020, por el delito de hurto. También registraba una orden de captura vigente por fuga de presos.

Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización. Por su parte, los afectados manifestaron su preocupación ante el historial delictivo de uno de los implicados y pidieron que la justicia actúe con contundencia en este caso.