Así se jugarán los octavos de final de Champions League: fecha y hora del sorteo

Tras los clasificados de este miércoles, 25 de febrero, se definieron los 16 equipos que disputarán los 16/avos de final de la Champions League.

Foto: AFP.

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
08:08 p. m.
La UEFA Champions League ya tiene definidos a los equipos que disputarán los octavos de final de la temporada 2025/26 y ahora todas las miradas apuntan al sorteo que marcará el camino hacia la gran final.

La UEFA confirmó que los sorteos de octavos, cuartos y semifinales se realizarán el viernes 27 de febrero a las 12:00 HEC, en la tradicional ceremonia que se celebra en la Casa del Fútbol Europeo, en Nyon, Suiza.

Fecha, hora y dónde ver el sorteo de Champions League

El evento se llevará a cabo en la sede oficial de la UEFA este viernes 27 de febrero a las 6:00 a.m. (hora colombian), en Nyon, y podrá seguirse en directo a través de UEFA.com, UEFA.tv y la aplicación oficial del torneo. La expectativa es alta, pues en esta instancia ya no hay margen de error y cada cruce puede convertirse en una final anticipada.

Los ocho ganadores de los play-offs eliminatorios se unirán a los ocho mejores equipos de la fase liga. Estos últimos serán cabezas de serie, lo que les permitirá, en teoría, tener un camino algo más favorable en los emparejamientos.

Entre los clubes clasificados aparecen gigantes europeos como Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Manchester City, Arsenal, Liverpool, PSG y Galatasaray, entre otros.

Así funcionará el sorteo de octavos de final

El sistema será técnico pero directo. Los clubes se emparejan según su posición en la fase liga para formar cuatro parejas de cabezas de serie: 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8.

Se prepararán cuatro recipientes con las bolas correspondientes a cada par de equipos clasificados.

El sorteo definirá el lado del cuadro para todos los clubes, comenzando por los clasificados en las posiciones 7/8 y finalizando con los 1/2.

El primer equipo extraído ocupará el lado plateado del cuadro y el siguiente irá al lado azul. El mismo procedimiento se repetirá hasta completar los cruces.

Con el cuadro definido, la Champions League entrará en su fase más intensa. Los octavos prometen duelos de alto nivel y noches europeas que pueden quedar para la historia.

