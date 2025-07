Es oficial: este es el primer jugador que se despidió de Independiente Santa Fe tras coronarse campeón

El pasado domingo 29 de junio, Independiente Santa Fe se coronó como el campeón de la Liga BetPlay I 2025, tras vencer 1-2 a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot.

Tras la consecución de la décima estrella, el plantel celebró en un hotel de la 'ciudad de la eterna primavera' y el lunes 30 de junio viajó a Bogotá para continuar su festejo en el Parque Simón Bolívar junto a la hinchada.

Sin embargo, ese 30 de junio también se le venció el contrato a uno de los jugadores que hizo parte del plantel campeón de Independiente Santa Fe y, por lo tanto, hace apenas unos minutos, se despidió a través de sus redes sociales y confirmó que, de cara a lo que será el torneo del segundo semestre, es la primera salida oficial del club capitalino.

Omar Albornoz se despidió de Independiente Santa Fe y se convirtió en la primera salida del club para la Liga BetPlay II 2025

Sobre la 1:30 de la tarde de este 1 de julio, Omar Albornoz subió un video a su cuenta de Instagram en el que recordó múltiples momentos de felicidad que vivió desde su llegada a Independiente Santa Fe. Además, acompañó ese material audiovisual con unas sentidas palabras.

"Hoy me toca escribir las palabras que nunca quise decir, al menos no tan pronto. Me voy de este equipo que se convirtió en mi hogar para mí y mi familia", inició señalando Omar Albornoz.

"Me voy siendo campeón de Colombia, de la tan anhelada décima estrella y no hay orgullo más grande que haber podido entregarle ese título a esta institución. Gracias infinitas a mis compañeros, presi, empleados del club y, sobre todo, a los hinchas que me apoyaron en cada paso de este camino", agregó.

Asimismo, indicó que él no fue el que tomó la decisión de salir de Independiente Santa Fe, pero que se va con la frente en alto por lo que pudo entregar. De igual manera, resaltó que en el futuro le gustaría volver a la institución 'cardenal'.

Estos fueron los números de Omar Albornoz en Independiente Santa Fe

Las estadísticas indican que Omar Albornoz tuvo participación en 29 partidos con Independiente Santa Fe y disputó 1.563 minutos.

Además, durante ese tiempo anotó cinco goles (4 en la Liga II del 2024 y uno en la Liga I del 2025) y realizó una asistencia.