El terrible golpe que sufrió Jake Paul y que lo mandó directo al quirófano

Jake Paul dijo haber sido operado luego de que el excampeón de los pesos pesados Anthony Joshua rompiera su mandíbula de un golpe.

Jake Paul
Foto: Netflix

diciembre 20 de 2025
05:46 p. m.
El youtuber convertido en boxeador Jake Paul dijo haber sido operado este sábado luego de que el excampeón de los pesos pesados Anthony Joshua rompiera su mandíbula en el lucrativo y mediático combate del viernes en Miami.

El ahora pugilista estadounidense, de 28 años, sufrió una fractura en la mandíbula tras un demoledor derechazo que dio la victoria al campeón olímpico británico de 2012 en la pelea, respaldada por Netflix, en el Kaseya Center.

"La cirugía salió bien; gracias por todo el amor y el apoyo. Dos placas de titanio en cada lado. Me quitaron algunos dientes. Solo puedo tomar líquidos durante 7 días", escribió Paul en Instagram.

Enfant terrible de internet reciclado en promotor y boxeador profesional, Paul acompañó el mensaje con un par de fotografías: en una, aparece alzando los pulgares en la cama del hospital Universitario de Miami; en la otra, muestra imágenes tridimensionales de la operación.

Tras ser noqueado por su poderoso rival, que tuvo una noche deslucida en Florida, en el sexto asalto, el youtuber advirtió que tenía la "mandíbula fracturada" e incluso escupió sangre en sus primeras declaraciones después de la derrota, la segunda de su carrera (12-2).

"Pero está bien porque me partió la mandíbula uno de los mejores del mundo", bromeó en pleno cuadrilátero.

Fiel a su estilo bromista, Paul además cambió la imagen de perfil de Instagram por una fotografía del momento exacto en que Joshua, de 36 años, conecta el derechazo que lo tumbó en la lona.

Aunque el estadounidense resistió más de lo esperado, la pelea en Miami fue ampliamente considerada un pobre espectáculo de boxeo entre dos púgiles de niveles y complexiones muy desiguales.

El combate, que despertó temores por la seguridad de Paul, entregó una bolsa estimada en 184 millones de dólares.

