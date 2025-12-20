CANAL RCN
Las fichas que Nacional buscará en el mercado de cara al 2026

Atlético Nacional buscará reforzarse ante las salidas de sus jugadores y estas son las fichas por las que irá en búsqueda en el mercado.

Nacional
diciembre 20 de 2025
09:30 p. m.
Atlético Nacional no pierde tiempo y ya comienza a proyectar el futuro inmediato. Tras coronarse campeón de la Copa BetPlay, el conjunto verdolaga enfoca su planificación en lo que será la temporada 2026, con la consigna de mantener el protagonismo a nivel local y reforzar un plantel que sufrirá varias modificaciones. En la interna del club hay claridad: el título reciente es un impulso, pero también una responsabilidad para construir un equipo competitivo y equilibrado.

La directiva, encabezada por el presidente Sebastián Arango, ya trabaja en el análisis de salidas y posibles incorporaciones, entendiendo que el cierre de la temporada 2025 dejará vacantes importantes dentro del grupo. Algunas despedidas obligarán a Nacional a moverse con precisión en el mercado, priorizando posiciones clave para sostener la identidad futbolística del equipo.

Las bajas que obligan a rearmar el plantel

Uno de los nombres que más peso tendrá en la reestructuración es el de Marino Hinestroza, cuya salida representa un golpe en el frente ofensivo por su desequilibrio y capacidad de desborde. A él se suman otras bajas sensibles como la de Billy Arce, lo que deja al equipo con la necesidad urgente de reforzar las bandas, una zona vital en el esquema verdolaga.

En defensa también habrá movimientos. La salida confirmada de Joan Castro abre la búsqueda de dos laterales, mientras que persiste la incertidumbre sobre la continuidad del uruguayo Camilo Cándido. Además, la dirigencia evaluará si Samuel Velásquez regresa definitivamente al club y puede ser una alternativa válida para el próximo año.

En ataque, otro punto a reforzar será la posición de delantero centro, tras la salida de Facundo Batista, lo que obliga a Nacional a buscar un atacante que garantice goles y presencia en el área.

Sebastián Arango y las prioridades del mercado verdolaga

En diálogo con el periodista Wbeimar Muñoz, Sebastián Arango fue claro al señalar las fichas principales por las que se moverá Atlético Nacional de cara a 2026. El presidente explicó que el club buscará dos laterales, dos extremos y un delantero, siempre bajo un análisis riguroso del perfil deportivo y humano de los posibles refuerzos.

La idea de la directiva es conformar un plantel competitivo, pero también sostenible, apostando por jugadores que se adapten rápidamente a la exigencia del club y al entorno del fútbol colombiano. Nacional no quiere improvisar ni repetir errores del pasado reciente.

Con la Copa BetPlay ya en sus vitrinas, el elenco antioqueño entiende que el verdadero desafío comienza ahora. El mercado de fichajes será determinante para definir si el equipo puede sostener su protagonismo en 2026 y seguir peleando títulos, tanto a nivel local como en el ámbito internacional.

