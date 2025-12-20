Cuatro colombianos mueren en la guerra de Ucrania tras enlistarse voluntariamente

La guerra entre Rusia y Ucrania ha cobrado las vidas de al menos cuatro colombianos que se enlistaron voluntariamente para combatir en el conflicto, según confirmaciones oficiales recibidas por sus familias en Colombia.

El anuncio llega mientras más de 200 connacionales permanecen en el frente de batalla, dejando a sus familias en una angustiosa espera.

Colombianos pierden la vida en la guerra entre Ucrania y Rusia

El consulado de Colombia en Moscú le confirmó a Daniela Beltrán el fallecimiento de su hermano en medio del conflicto. Según la comunicación oficial, "el Ministerio de Defensa de Rusia estaría en disposición de realizar la cremación de los restos en territorio de Rusia con la posibilidad de que los familiares tomen parte en las exequias".

Sin embargo, la carta aclara que "no se contempla el reembolso de los gastos de traslado de los familiares hasta el lugar del funeral".

Las familias afectadas enfrentan no solo el dolor de la pérdida, sino también importantes barreras logísticas, económicas y culturales.

"No conocemos el idioma. Segundo, no sabemos o tenemos claro qué se debe hacer al respecto", expresó Daniela sobre las dificultades para gestionar la repatriación de los restos de su hermano.

Mientras tanto, cientos de familias colombianas permanecen a la espera de información sobre sus seres queridos. Una madre manifestó su anhelo por volver a ver a su hijo.

"Y ojalá algún día podamos traer a mi hijo, algún día… no sé cómo estará, es lo que yo más clamo", manifestó Victoria Velasco.

El caso de Luz ilustra la complejidad de la situación. Ella recibió una carta que inicialmente prometía respuestas y ayuda para repatriar a su hijo. Estuvo sola en Ucrania durante un mes, pero la mujer manifestó sus dudas ante el contenido del documento.

"A mí me llegó una carta de bienvenida ya, en la cual es que gracias a Dios nunca firmé esa carta, porque cuando ya me puse a leer bien esa carta decía que era para reclutarlo a uno también", relató.

Viviana González, una de las madres de un joven fallecido en Ucrania, solicitó ayuda para poder repatriar el cuerpo de su hijo.

“Entonces yo le pido a Rusia y a Ucrania que nos entreguen los cuerpos de nuestros familiares, nuestros hijos porque somos muchas madres las que estamos sufriendo”, añadió.

Videos revelan retenciones

Por otro lado, Noticias RCN tuvo conocimiento de distintos videos enviados por los connacionales en donde denuncian ser retenidos por sus propias tropas. Las imágenes dejan en evidencia las jaulas improvisadas en las que se encuentran, mientras que son vigilados y amenazados por presuntos centinelas ucranianos.

Según un informe de la Cancillería, a febrero de 2025 había al menos 186 colombianos vinculados al conflicto entre Ucrania y Rusia. De ellos, 122 están reportados como desaparecidos en combate.