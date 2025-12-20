Funcionaria cercana a Trump advierte que el presidente tiene la personalidad de un alcohólico

Una de las colaboradoras más cercanas de Donald Trump provocó revuelo al afirmar que el presidente de los Estados Unidos tiene “la personalidad de un alcohólico”, una descripción que, aunque paradójica, fue confirmada por el propio mandatario.

La frase aparece en un artículo publicado por la revista estadounidense Vanity Fair y corresponde a Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca y figura central del actual gobierno republicano.

Lejos de referirse al consumo de alcohol, Wiles explicó que llegó a pensarlo por a la actitud del presidente frente al poder y a los desafíos. Según dijo, Trump actúa “con la convicción de que no hay nada que no pueda hacer. Nada, cero, nada”, pese a que es abstemio y no bebe “ni una gota de alcohol”. La funcionaria aclaró que no pretendía ser difamatoria al hacer la comparación.

¿Por qué Trump se despidió de las bebidas alcohólicas?

Más allá de sus comentarios sobre Trump, Wiles reveló que su análisis del carácter del presidente está influido por su experiencia personal. “Soy una especie de experta”, afirmó, al recordar que su padre, famoso jugador de fútbol americano y comentarista deportivo, luchó contra un alcoholismo severo.

El mandatario, de 79 años, respaldó la descripción. En diálogo con el New York Post, reconoció: “Verán, yo no bebo. Todo el mundo lo sabe; pero a menudo he dicho que, si lo hiciera, tendría muchas posibilidades de ser alcohólico. Lo he dicho muchas veces sobre mí, sí”. Trump también ha señalado que su decisión de mantenerse abstemio estuvo influida por la muerte de su hermano Fred, alcohólico, quien falleció de un infarto a los 42 años.

El artículo de Vanity Fair se basa en múltiples entrevistas concedidas por Wiles, figura clave en la campaña electoral y ahora en la estructura del gobierno. En él, la funcionaria de 68 años —apodada “dama de hielo” por su sangre fría— da opiniones directas sobre varias figuras políticas, aunque sus comentarios sobre Trump fueron los que más llamaron la atención del público.