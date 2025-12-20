Harold Santiago Mosquera fue presentado oficialmente por su nuevo equipo

Luego de varias semanas de especulación y múltiples versiones alrededor de su futuro, este sábado 20 de diciembre finalmente se confirmó de manera oficial el próximo destino de Harold Santiago Mosquera, uno de los futbolistas más destacados del Fútbol Profesional Colombiano durante la temporada 2025. El extremo, que fue figura con Independiente Santa Fe, despertó el interés de varios clubes tanto a nivel local como internacional, lo que convirtió su nombre en uno de los más mencionados del actual mercado de pases.

Durante varios días, todo indicaba que el futuro de Mosquera estaría en el América de Cali, club que avanzó de forma importante en las negociaciones y parecía tener el acuerdo encaminado. Sin embargo, cuando la operación parecía cerrada, apareció una nueva alternativa desde el exterior que terminó cambiando por completo el rumbo de la historia.

De una negociación avanzada a un giro inesperado

La posibilidad de que Harold Santiago Mosquera vistiera la camiseta del América tomó fuerza debido al interés del cuerpo técnico y a la necesidad del club escarlata de reforzar sus bandas ofensivas. Incluso, desde distintos sectores se daba por hecho que el acuerdo estaba prácticamente sellado. No obstante, el mercado suele ofrecer sorpresas y, en este caso, una propuesta internacional terminó inclinando la balanza.

A última hora, Cerro Porteño de Paraguay presentó una oferta formal que convenció tanto al jugador como a su entorno. El proyecto deportivo, la posibilidad de competir a nivel continental y la vitrina internacional fueron factores determinantes para que Mosquera tomara la decisión de dar el salto al fútbol paraguayo.

Presentación oficial y nuevo reto internacional

Este sábado 20 de diciembre, Cerro Porteño confirmó oficialmente la incorporación del atacante colombiano, poniendo fin a cualquier tipo de especulación. A través de sus redes sociales, el club paraguayo le dio la bienvenida con un mensaje claro y directo: “Santiago Mosquera es nuevo jugador del Ciclón de Barrio Obrero. ¡Bienvenido al Barrio, Mosquera!”.

Mosquera llega al Ciclón de Barrio Obrero con el objetivo de mantener el alto nivel que mostró en 2025 con Independiente Santa Fe, temporada en la que se consolidó como una de las grandes figuras del campeonato colombiano gracias a su desequilibrio, velocidad y capacidad para marcar diferencias en el último tercio del campo.

Para el futbolista, este paso representa un desafío importante en su carrera, al asumir su primera experiencia en el fútbol paraguayo y en un club de tradición continental. Cerro Porteño, por su parte, apuesta por el talento colombiano para fortalecer su plantilla y pelear tanto en el ámbito local como internacional.

Con su futuro ya definido, Harold Santiago Mosquera inicia una nueva etapa, dejando una huella importante en el FPC y abriendo un capítulo que promete ser determinante en su crecimiento profesional.