Argentina vs. Inglaterra: hora, dónde y cómo ver en vivo la segunda semifinal del Mundial 2026

El Mundial de 2026 conocerá este miércoles a su segundo finalista, luego de que España derrotara 2-0 a Francia y asegurara su lugar en el partido por el título.

Ahora todas las miradas estarán puestas en el esperado duelo entre Argentina e Inglaterra, dos selecciones con una de las rivalidades más intensas en la historia del fútbol.

El compromiso se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, un moderno escenario con capacidad para más de 68.000 espectadores. Los aficionados en Colombia podrán seguir toda la transmisión por el Canal RCN, que comenzará desde las 12:30 p. m., mientras que el balón rodará a las 2:00 p. m.

Hora y dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO

La selección dirigida por Lionel Scaloni llega a esta instancia tras eliminar a Suiza por 3-1 en el tiempo extra, mientras que Inglaterra dejó en el camino a Noruega con una ajustada victoria por 2-1.

Argentina vs. Inglaterra

Fecha: Miércoles.

Hora del partido: 2:00 p. m. (hora de Colombia).

Transmisión: Canal RCN desde las 12:30 p. m.

Estadio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.

Más allá del boleto a la final, el encuentro marcará un nuevo capítulo de una rivalidad que trasciende el fútbol. La Guerra de las Malvinas y la inolvidable "Mano de Dios" de Diego Maradona en el Mundial de México 1986 siguen siendo episodios que alimentan la historia entre ambas selecciones.

En cinco enfrentamientos previos por Copas del Mundo, Inglaterra ganó tres y Argentina se impuso en dos.

Messi y Kane lideran un duelo con sabor a final

Uno de los grandes atractivos será el enfrentamiento entre Lionel Messi y Harry Kane, dos referentes que buscarán conducir a sus selecciones hacia el partido definitivo.

Messi, máximo goleador del torneo junto al francés Kylian Mbappé con ocho anotaciones, intentará disputar su tercera final mundialista, luego de jugar las de Brasil 2014 y Catar 2022. Curiosamente, será la primera vez que el capitán argentino enfrente a Inglaterra en un partido oficial con la selección absoluta.

Del otro lado aparece un Inglaterra que, aunque no ha brillado futbolísticamente, ha demostrado capacidad para superar momentos difíciles. El equipo de Thomas Tuchel tiene en Harry Kane y Jude Bellingham a sus principales figuras ofensivas.

Ambos acumulan seis goles en el campeonato y buscarán frustrar el sueño de Messi de conquistar una nueva Copa del Mundo.