Designación arbitral para Inglaterra vs. Argentina genera escándalo en la prensa inglesa

La semifinal entre Inglaterra y Argentina ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. Horas antes del esperado duelo por un cupo a la final del Mundial 2026, la designación del árbitro Ismail Elfath desató una fuerte controversia en territorio británico.

El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, escenario con capacidad para más de 70.000 espectadores, y enfrentará a dos de las selecciones más fuertes del torneo. El ganador avanzará a la gran final de la Copa del Mundo. En Colombia, el compromiso podrá verse por el Canal RCN desde las 2:00 p. m.

La prensa inglesa apunta contra Ismail Elfath

La polémica surgió tras confirmarse que el estadounidense Ismail Elfath, de origen marroquí, será el encargado de impartir justicia en la semifinal. La designación no pasó desapercibida en Inglaterra, donde algunos medios recordaron los antecedentes del juez con Lionel Messi.

Uno de los primeros en reaccionar fue el Daily Mail, que publicó en su cuenta oficial de X el mensaje: "Lionel Messi obtiene a su árbitro favorito para la semifinal de la Copa Mundial entre Inglaterra y Argentina".

La publicación generó miles de comentarios y reavivó las críticas sobre un supuesto trato favorable hacia el capitán argentino, una teoría que ha circulado en algunos sectores desde el Mundial de Catar 2022.

Los antecedentes que alimentan la controversia

Quienes cuestionan la elección de Elfath sostienen que el árbitro ha dirigido varios compromisos de Messi con resultados positivos para sus equipos.

Entre ellos aparece la final de la Leagues Cup 2023, en la que Inter Miami derrotó a Nashville SC y el argentino levantó su primer título con el club estadounidense. Además, el juez ha arbitrado otros partidos de la MLS con victorias del conjunto de Florida.

A esto se suma que Elfath fue el cuarto árbitro en la final del Mundial de Catar 2022, cuando Argentina venció a Francia por penales para conquistar su tercera Copa del Mundo.