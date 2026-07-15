Ordenan indemnizar a estadounidenses torturados en Venezuela: decisión menciona a Maduro

La vida de Nicolás Maduro cambió el 3 de enero de 2026. En la madrugada, las tropas de Delta Force ingresaron a suelo venezolano y lo extrajeron junto a su esposa, Cilia Flores.

Estados Unidos, entonces, les puso fin a los más de 10 años de régimen de Maduro. El poder en Venezuela quedó en manos de quien era la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. La relación diplomática con la administración de Donald Trump ha sido fundamental.

¿Quiénes son los estadounidenses?

Hasta el momento, ha habido dos audiencias contra el venezolano. La primera, el 5 de enero, dos días después de la Operación Resolución Absoluta; y la segunda, el 26 de marzo. Si bien la tercera estaba programada para el 30 de junio, se aplazó para el 22 de julio.

Mientras está tras las rejas, las autoridades norteamericanas también capturaron por segunda vez a Alex Saab, exministro y a quien han señalado de ser su testaferro. Se cree que puede ser el testigo clave en el proceso contra Maduro.

Hace pocas semanas, las familias de seis jóvenes asesinados (ejecuciones extrajudiciales) en Caracas lo demandaron en Estados Unidos. Los hechos se remontaron al periodo de 2017 a 2021.

Mientras se está a la espera de la tercera audiencia en el proceso por cargos relacionados con narcotráfico, un juez federal en Miami tomó una importante decisión.

¿De cuánto es la indemnización?

NTN24, citando a la agencia Associated Press, reveló que el tribunal ordenó pagar 314 millones de dólares como indemnización a tres estadounidenses que fueron encarcelados y torturados.

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Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval fueron dejados en libertad en 2023 con el intercambio que incluyó a Saab (en su primera captura) durante la administración de Joe Biden en EE. UU.

Dos años después, los norteamericanos demandaron a los altos funcionarios venezolanos por la tortura física y psicológica a la que fueron sometidos estando tras las rejas, tales como electrocución y golpizas.

La decisión provino del juez Darrin P. Gayles de Miami y la sentencia de rebeldía es contra Maduro, Saab y otras cinco personas. Si bien también estuvo demandada Rodríguez, no quedó incluida, debido a que está ejerciendo como jefa de Estado y que en abril sus abogados comparecieron para desestimar.