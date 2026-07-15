Contraloría advierte irregularidades por más de 30.000 millones en la Unidad para las Víctimas

Tras el proceso de auditoría financiera realizado a los estados financieros y la gestión y ejecución del presupuesto asignado a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades por 33.009 millones de pesos.

De acuerdo con el órgano de control fiscal, “se identificaron deficiencias en la calidad y confiabilidad de los registros contables, entre las cuales se destaca la falta de reconocimiento de los recursos entregados por la DIAN en calidad de donaciones”.

En total, fueron 3 hallazgos por este concepto, “de los cuales uno presenta connotación fiscal por $33.009 millones, originado en la ausencia de soportes que acrediten la entrega de bienes a los beneficiarios finales, la no ubicación física de las mercancías y su omisión en los registros contables de la entidad”.

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Contraloría advierte también una baja ejecución de los recursos apropiados:

En su informe, la Contraloría también advirtió rezagos cercanos a los dos billones de pesos por una baja ejecución de los recursos apropiados, que alcanzó apenas el 50% del presupuesto asignado para la vigencia; pese a las acciones adelantadas por la entidad para alcanzar sus objetivos.

“En relación con la ejecución presupuestal, para la vigencia 2025, la Unidad para las Víctimas contó con una apropiación total vigente de $4.436.480.318.562. Los compromisos ascendieron a $4.341.502.333.045, equivalentes al 97,85% del total del gasto, mientras que las obligaciones alcanzaron $2.234.527.164.750, correspondientes al 50,36% del total”, indicó la Contraloría.

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Otras conclusiones de la auditoría a la Unidad para las Víctimas:

Como parte de la auditoría, también fueron sometidas a análisis y evaluación “las políticas públicas de discapacidad, posconflicto, marcador para la paz, equidad de género, rendición de cuentas, participación ciudadana, austeridad del gasto, desarrollo sostenible y valoración de costos ambientales” de la Unidad para las Víctimas.

En total, el máximo órgano de control fiscal realizó 23 hallazgos administrativos: el de incidencia fiscal por más de 33.000 millones, uno con incidencia, uno con apertura de proceso administrativo sancionatorio, dos para solicitud de apertura de indagación preliminar y 18 con presunta incidencia disciplinaria.