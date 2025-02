Íñigo Pérez lanzó picante respuesta a James Rodríguez tras sus declaraciones

No cabe duda que James Rodríguez no vivió su mejor momento en su más reciente paso por España en el Rayo Vallecano. En un poco más de cinco meses que estuvo, el colombiano solo fue titular en dos ocasiones, saliendo por la puerta de atrás.

Su salida del cuadro ibérico hizo que tomara rumbo al fútbol mexicano, balompié en el que en tan solo tres partidos que ha disputado, ya ha marcado un gol y ha dado una asistencia.

Ante el buen momento que vive el 10 de la Selección Colombia en suelo manito, el mismo jugador lanzó un fuerte dardo en contra de su anterior técnico Íñigo Pérez.

Palabras de James contra Íñigo Pérez

“En los clubes, ahora, ya no usan tanto un ‘10’. El fútbol ha cambiado mucho y creo que le ponen más cuidado a la parte física. Hay jugadores que son muy rápidos por banda y la posición del ‘10’ se está perdiendo un poco, pero todavía hay técnicos que son inteligentes y pueden jugar con un ‘10’", dijo.

Y agregó: "Creo que cuando tienes a alguien con talento es mucho más fácil el fútbol para crear opciones y también es más fácil ganar. Pero uno siempre quiere jugar contra los mejores del mundo”.

Íñigo Pérez responde a las palabras de James

Las palabras de James llegaron a oídos del DT español, quien en su más reciente rueda de prensa con el Rayo respondió a las indirectas.

"A no ser que haya dicho mi nombre, es una interpretación, que crean que va hacia mí. A mí me gusta la figura del '10'; hemos utilizado muchos jugadores en esa posición, como Isi Palazón, Óscar Trejo, el mismo James Rodríguez. La figura del '10' es la que ensambla el equipo y el juego de ataque. No siento que venga dirigida a mí, no lleva mi nombre", dijo el estratega.

"Para terminar con el tema, sobre lo que dice, tiene la razón, a mí también me gusta jugar con un '10' y lo he demostrado en diferentes planteamientos que se han hecho en Rayo Vallecano", agregó el joven técnico español.