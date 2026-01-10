Video | Insólito penal en la Champions League Femenina

Entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2026 se juega la segunda fecha de la Champions League Femenina; dentro de los resultados más importantes se destaca la victoria de Barcelona 6-0 sobre Roma en condición de visitante, el 3-0 de Bayern vs. Benfica también en condición de visitante y el empate sin goles entre Lyon y Chelsea.

En otro de los encuentros más emocionantes de la jornada, Paris FC recibía a Arsenal y el juego finalizaría 2-2; sin embargo, el empate de las francesas al minuto 85 sería una de las jugadas más comentadas y virales de la jornada debido al grave error cometido por una de las defensas visitantes.

Insólito error de defensora del Arsenal en Champions femenina

Al minuto 85 del partido, cuando Arsenal ganaba 2-1, la portera visitante Misa Rodríguez se disponía a realizar un saque de meta y, al realizar un pase a su compañera Leah Williamson, esta paró el balón con la mano para reacomodarlo, acción que ya no es permitida, y la jueza decretó penal a favor de las 'parisinas'; Maeline Mendy transformó el penal en gol y el juego finalizaría en empate a dos goles.

Según las reglas oficiales determinadas por la International Football Association Board (IFAB), una vez el balón esté inmóvil dentro del área y sea pateado por cualquier jugador, se considera que el saque de meta se ha realizado, por lo que la determinación de la jueza central fue la correcta.

Antecedentes con el mismo error en el fútbol masculino

No es la primera vez que esta jugada se presenta en un partido de tal magnitud; por la Premier League, en 2024, un defensor del Aston Villa cometió la misma infracción que luego terminaría con el gol del equipo rival.

En ese mismo año, el defensor del Arsenal Gabriel Magalhães también agarró con la mano el balón después de que su portero pusiera en movimiento el balón en un partido de Champions, aunque en esa oportunidad el juez central determinó que se había tratado de un error infantil y no sancionó al defensor brasilero.