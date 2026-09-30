CANAL RCN
Deportes

Hermana de Cristiano Ronaldo explota contra Portugal en medio de la polémica: "merece más respeto"

Elma Aveiro estalló luego de que el futbolista abandonara la concentración de Portugal este miércoles.

Foto: AFP.

Mateo Alfonso Rey

septiembre 30 de 2026
04:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este miércoles, la tensión que se venía acumulando en el entorno del fútbol portugués terminó por estallar de forma abrupta. Lo que era un debate latente sobre el momento actual de la selección se transformó en un escándalo mediático y emocional luego de que el propio corazón del entorno del delantero sintiera que se cruzó una línea roja.

Las horas previas estuvieron marcadas por una avalancha de críticas y comentarios punzantes en los medios locales sobre el rol y la vigencia del capitán luso, un clima irrespirable que provocó que la paciencia de su familia se derrumbara por completo.

¡BOMBA! Cristiano Ronaldo dejó la Selección de Portugal de manera inesperada: explosivo comunicado
RELACIONADO

¡BOMBA! Cristiano Ronaldo dejó la Selección de Portugal de manera inesperada: explosivo comunicado

Ante esto, el astro portugués decidió abandonar la concentración de la selección y dejó un mensaje polémico en sus redes sociales.

"Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento", escribió Cristiano Ronaldo.

"A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", concluyó.

Hermana de CR7 explotó

"Merece más respeto": la contundente explosión de Elma Aveiro
En medio de este escenario de máxima ebullición vivido este miércoles, Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, decidió romper el silencio y estallar públicamente con un mensaje visceral que sacudió los cimientos del deporte nacional.

Visiblemente indignada y cansada de los cuestionamientos hacia la leyenda del fútbol mundial, utilizó sus redes sociales para lanzar un descargo sin filtros que rápidamente recorrió el planeta.

Con un tono de profundo malestar, Elma arremetió contra el manejo mediático: "CR7 merecía más respeto. La selección nacional merecía más estructura. El periodismo portugués merecía más competencia y menos especulación", sentenció, dejando en evidencia el hartazgo familiar ante las constantes polémicas.

Sin embargo, el punto más álgido y doloroso de su mensaje estuvo dirigido directamente al público: "En cuanto al pueblo portugués, bueno... no merecen tener lo mejor en nada. Somos envidiosos, despectivos, ignorantes, y merecemos volver a la mediocridad que siempre tuvimos en el fútbol antes de CR7. ¡Gracias por todo, CR7! ¡Merecías más!".

Esta fuerte reacción ha provocado un terremoto de opiniones divididas en las calles de Portugal. Mientras los fanáticos más fieles respaldan el dolor y la postura de la familia frente a lo que consideran una falta de memoria histórica, otros sectores critican que este tipo de declaraciones desde el círculo íntimo solo consiguen avivar un fuego innecesario sobre la selección en un momento donde la armonía debería ser la prioridad.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

Atlético Nacional y la 10 bajas previo al partido con Junior de Barranquilla

James Rodríguez

Atención: Nacional habría tomado decisión de ÚLTIMA HORA con James Rodríguez antes del partido vs. Junior

Cristiano Ronaldo

¡BOMBA! Cristiano Ronaldo dejó la Selección de Portugal de manera inesperada: explosivo comunicado

Otras Noticias

Epa Colombia

Reapareció 'Epa Colombia' en medio de una audiencia: así luce en la cárcel de Ibagué

La empresaria y creadora de contenido paga su segundo año de cárcel por los daños ocasionados a la infraestructura de Transmilenio en 2019.

Artistas

Una de las actrices más reconocidas de Colombia está de luto: desgarrador mensaje

La importante actriz confirmó su pérdida a través de sus redes sociales.

Información Institucional

+CTG 2026: Cartagena define el futuro de la economía creativa

Japón

Fuerte sismo se reportó en Japón hoy 30 de septiembre de 2026: esta fue la magnitud

EPS

“Fuimos invisibles”: Hospital San José cuestionó falta de comunicación de Nueva EPS