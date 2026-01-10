¡Se dijeron de todo! Así fue la pelea entre James y 'Teo' en el Atanasio Girardot

En partido aplazado por la fecha tres de la Liga BetPlay 2026-II, Atlético Nacional recibía a Junior en el estadio Atanasio Girardot y, en un emocionante partido, el verde 'paisa' derrotó 3-1 a los de Barranquilla; aunque no hubo expulsados en el encuentro, sí estuvo marcado por varias fricciones entre los jugadores, teniendo en cuenta que los dos equipos se enfrentaron en la última final de la liga colombiana y se ha convertido en un clásico más en el país.

Uno de los momentos más tensionantes del juego lo protagonizaron dos pesos pesados del fútbol colombiano como lo son James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez, jugadores que fueron figuras de la Selección Colombia en el Mundial 2014, además de compartir en varias convocatorias de la selección mayor.

Así fue la pelea entre James y 'Teo'

Todo inició al minuto 55 del partido, cuando Atlético Nacional ya ganaba 2 goles a 1 y justo antes de cobrar un tiro libre a favor del 'verdolaga', 'Teo' le tiró el balón a James al cuerpo, acción que no le gustó al 23 de Nacional y le dijo algo a Gutiérrez, que no lo tomó de la mejor manera e inició un cruce de palabras.

Aunque no se conoce con certeza qué fue lo que se dijeron exactamente, sí fue posible observar que Teófilo le dice a James: "Eso es entre los dos. Eso no se dice. Cuidadito"; frases que los usuarios de redes sociales han asociado a problemas que han tenido los jugadores en el pasado, mientras que algunos periodistas afirman que solo son cosas del partido y que la relación entre los dos es amistosa.

Al finalizar el partido, los jugadores de Junior de Barranquilla, incluido 'Teo', entraron a los vestuarios y no hubo enfrentamientos entre ningún miembro de los planteles.

James, entre los tres mejores jugadores del partido según Carlos Antonio Vélez

Durante los últimos minutos del juego, el periodista Carlos Antonio Vélez, comentarista del encuentro y uno de los más críticos de James, aseguró que el 23 tuvo una gran actuación e incluso lo ubicó en el top 3 de mejores jugadores del partido; el talentoso volante fue titular, jugó 74 minutos, dio la asistencia del segundo gol e inició la jugada de la tercera anotación 'verdolaga'.