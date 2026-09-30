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Nacional vapuleó a Junior y mira de cerca el liderato de la Liga Betplay: así quedó la tabla

Con actuación impecable de Andrés Román, los verdolagas escalaron en la tabla de posiciones.

Foto: Nacional

Mateo Alfonso Rey

septiembre 30 de 2026
09:51 p. m.
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En un emocionante compromiso disputado en el Estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional hizo respetar su casa y se impuso con un marcador de 3-1 frente a Junior de Barranquilla. El cuadro verdolaga mostró jerarquía y contundencia ofensiva para superar al conjunto tiburón en un duelo clave del rentado nacional.

Desde los primeros minutos, el equipo antioqueño asumió el protagonismo de la contienda, generando peligro en el arco rival. La presión alta dio frutos rápidamente y permitió abrir el camino de la victoria gracias a una gran aparición ofensiva de Andrés de Jesús Sarmiento al minuto 7 del encuentro. Poco después, la intensidad local volvió a surtir efecto cuando Andrés Román aumentó la ventaja para los paisas.

Junior intentó reaccionar antes del descanso y encontró el descuento parcial gracias a Guillermo Paiva al minuto 24, metiendo nuevamente en la pelea al conjunto barranquillero.

Mire los goles aquí

Gol de Sarmiento 1-0

Gol de Román 2-0

 

Gol de Paiva 1-2

 

Gol de Roman 3-1

En la etapa complementaria, los dirigidos por el cuerpo técnico local controlaron los tiempos del partido y neutralizaron las intenciones ofensivas de la visita.

Sobre el minuto 70 de la parte complementaria, Andrés Román apareció nuevamente en el área rival para marcar su segundo tanto de la noche, sellando el definitivo 3-1 y apagando cualquier opción de empate del cuadro tiburón.

Con esta importante victoria en condición de local, Atlético Nacional suma tres unidades de gran valor en la tabla de posiciones, demostrando argumentos futbolísticos sólidos ante su hinchada.

Así quedó la tabla de posiciones hoy

  1. América: 24 puntos (11 partidos jugados)
  2. Atlético Nacional: 22 puntos (10 partidos jugados)
  3. Deportivo Cali: 21 puntos (11 partidos jugados)
  4. Millonarios: 21 puntos (13 partidos jugados)
  5. Bucaramanga: 20 puntos (10 partidos jugados)
  6. Medellín: 20 puntos (11 partidos jugados)
  7. Santa Fe: 19 puntos (11 partidos jugados)
  8. Tolima: 18 puntos (11 partidos jugados)
  9. Llaneros: 14 puntos (11 partidos jugados)
  10. Once Caldas: 12 puntos (11 partidos jugados)
  11. Internacional de Bogotá: 12 puntos (12 partidos jugados)
  12. Cúcuta: 12 puntos (11 partidos jugados)
  13. Águilas Doradas: 11 puntos (10 partidos jugados)
  14. Boyacá Chicó: 11 puntos (10 partidos jugados)
  15. Alianza: 11 puntos (11 partidos jugados)
  16. Junior: 9 puntos (10 partidos jugados)
  17. Fortaleza: 9 puntos (11 partidos jugados)
  18. Deportivo Pereira: 8 puntos (10 partidos jugados)
  19. Pasto: 8 puntos (11 partidos jugados)
  20. Jaguares: 7 puntos (10 partidos jugados)
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