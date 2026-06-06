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Atención: integrantes de selección que jugará el Mundial 2026 no tienen sus visas aprobadas por EE.UU.

La selección sigue esperando que la dificultad pueda resolverse antes del debut.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

Reuters

junio 06 de 2026
08:12 p. m.
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La Selección de Irán, que hace parte del grupo G del Mundial 2026 junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, viajará desde Turquía hasta México para terminar de ultimar detalles para su debut.

El primer partido de la Selección de Irán en la Copa del Mundo será el lunes 15 de junio, vs. Nueva Zelanda, en Inglewood, California.

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En las últimas horas, Estados Unidos aprobó las visas de todos los jugadores que fueron convocados por la Selección de Irán para disputar el Mundial. Sin embargo, hay integrantes que aún no tienen el documento aprobado para el ingreso.

Integrantes de la Selección de Irán siguen sin visa a días del inicio del Mundial 2026

Reuters, tras leer información de medios iraníes y tener contactos con la Casa Blanca, informó que hay integrantes de la Selección de Irán que, por ahora, no podrán ingresar a Estados Unidos para el Mundial.

"La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim informó que entre quienes no habían recibido visas se encontraba el director ejecutivo Mehdi Kharati, el secretario general de la Federación de Fútbol, Hedayat Mombini, y el director de medios, Mohsen Motamedkia", reveló Reuters.

"Los miembros del personal que no tengan visa viajarán a México con el equipo, mientras continúan los esfuerzos para obtenerlas", añadió.

Los jugadores de la Selección de Irán tienen una visa con restricciones para estar en Estados Unidos

Aunque las visas para los jugadores de la Selección de Irán fueron aprobadas, estas no son iguales a las demás.

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De acuerdo con lo que se ha conocido tras declaraciones del embajador de Teherán en México, la delegación de la Selección de Irán deberá ingresar y salir de Estados Unidos el mismo día que juegue sus partidos.

"El anfitrión del Mundial 2026, Estados Unidos, está fallando en cumplir adecuadamente con sus responsabilidades. Somos huéspedes de la FIFA y es su responsabilidad asegurar que se emitan las visas para todos los miembros", escribió en su cuenta de X la Embajada de Irán en Sudáfrica.

 

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