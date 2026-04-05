Hijo de Nicolás Maduro habló por primera vez sobre la captura: "Pensamos que iba a morir"

El País de España entrevistó a Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, quien se refirió por primera vez a la operación del 3 de enero de 2026 y entregó detalles acerca de la rutina de su papá en la cárcel.

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La madrugada de aquel día marcó un hito en Venezuela. Para ese momento, el gobierno de Donald Trump había desplegado lo mejor del arsenal estadounidense en las costas venezolanas.

El audio que Maduro le envió a su hijo: “Están bombardeando”

Si bien el propósito era eliminar las narcolanchas que intentaban llegar a Norteamérica, también fue la antesala de la operación Resolución Absoluta. La estocada se consagró con la caída de Maduro y su esposa Cilia Flores.

Maduro Guerra le contó al medio español que su papá alcanzó a mandarle un audio contándole lo que estaba pasando, el cual decía: “Nico, están bombardeando. Que la patria siga luchando’.

La primera vez que pudo hablar con su padre después de la captura fue un mes y dos días después, el 5 de febrero. Al escuchar sus palabras, lloró y ambos conversaron pocos minutos. Fue tal la incertidumbre que Maduro Guerra pensó que el dictador iba a morir.

El tiempo que tiene Maduro para hablar por teléfono

A partir de ese momento, su hijo ha grabado todas las llamadas. Maduro tiene derecho a hablar máximo 510 minutos (ocho horas y media) por línea internacional al mes.

En la entrevista, recordó el curioso objeto que su papá le autografió al rapero Tekashi 6ix9ine, una figura de Bob Esponja. “Debió coincidir con él un solo día. Dijo que había firmado algo, pero yo ni sabía que él era famoso”, narró Maduro Guerra.

El dictador ha consumido el tiempo tras las rejas leyendo la Biblia, tanto así que en las charlas telefónicas le recomienda algunos versículos. También lee otros libros, como el Discurso de Angostura y algunos de Gabriel García Márquez.