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Conozca el hogar de Luz María Zapata, fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo

La expresidenta de Asocapitales recibió la visita de Noticias RCN, a cuatro semanas de las elecciones.

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
09:10 a. m.
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La fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo, Luz María Zapata, le abrió las puertas de su hogar a Noticias RCN, en la recta final de la campaña a las presidenciales del 31 de mayo.

Zapata aceptó la propuesta de Murillo en marzo e inscribieron su candidatura como "una alianza que une visión internacional y gestión territorial (...) una apuesta por la conexión efectiva entre el centro administrativo y la periferia olvidada".

A la entrada de su apartamento, en Bogotá, hay un cuadro del revolucionario de origen boliviano Ernesto Guevara, conocido como el Che Guevara. Al preguntarle sobre la pieza recordó que "cuando era muy joven" se consideraba "seguidora del Che" y se "leía todas sus biografías".

Sin embargo, no cree que determine su visión sobre la política. Graduada de Ciencias Políticas, con una maestría en Inteligencia Emocional y Bienestar, se identifica "con las buenas políticas, las políticas que ayuden a construir".

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Una mujer de pocos amigos:

Zapata dice ser una mujer reservada y advirtió que "en el poder hay muchos intereses" y por eso tiene "pocos amigos, pero son maravillosos, la familia que escogí".

Le apasiona leer, caminar, meditar y considera sagrados los domingos. Además, suele pasar las tardes junto a un buen libro, en la terraza de su apartamento, con vista a Bogotá, y la chimenea encendida.

Mientras estuvo casada con Germán Vargas Lleras no pensó en ser presidenta. "Fue orgánico, nunca me imaginé estar en su lugar. Era una esposa abnegada que cuidaba a su marido y quería que él fuera presidente de Colombia. Habría sido el mejor", pero eso cambió en 2026.

Quiso, "inicialmente, recoger firmas, pero" pronto se dio cuenta de que es un proceso "muy difícil y muy costoso".

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Su paso por Asocapitales le permitió conocer de primera mano el país:

Como presidenta de Asocapitales, entre 2018 y 2025 logró "conocer a Colombia de una forma en que, difícilmente, alguien puede conocerla. En Asocapitales (la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales) todas las semanas estábamos en el territorio, así que lo conozco perfectamente".

Es esa la razón por la que fue escogida por el excanciller en su carrera presidencial, aunque ella tiene otras ideas sobre lo que significa llegar al cargo: "Me parece que a la vicepresidenta Francia Márquez le faltó experiencia. Como mujer, no me veo representada en ella".

Al despedir al equipo de Noticias RCN recordó que su fórmula está abajo en el tarjetón "al lado del voto en blanco. Entonces decimos: no vote en blanco, vote negro, vote por Luis Gilberto Murillo, que tiene una historia de superación y empatía".

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