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¿Qué es el Hantavirus, cómo se contagia y por qué ha causado tres muertes en un crucero?

La OMS habla de riesgo bajo de propagación, pero el brote en el barco mantiene a pasajeros sin poder desembarcar.

¿Qué es el hantavirus?
Foto: Freepik

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
08:27 a. m.
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Un posible foco de hantavirus provocó la muerte de tres personas a bordo del crucero MV Hondius, que cubría la ruta entre Ushuaia, Argentina y Cabo Verde.

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La embarcación permanece fondeada frente a Praia, capital de esta archipiélago africano, sin autorización para desembarcar.

Reportan tres muertes por Hantavirus al interior de un crucero

El operador turístico Oceanwide Expeditions confirmó que enfrenta “una situación médica grave” a bordo. Hasta ahora se han registrado tres muertes: dos ocurrieron dentro del crucero y una más después del desembarco.

Dos de las víctimas son de nacionalidad neerlandesa, mientras la tercera no ha sido confirmada. Además, un pasajero permanece en cuidados intensivos, otros dos requieres atención médica y se tiene la sospecha de cinco casos más.

Ante este panorama, las autoridades de Cabo Verde negaron el permiso para que el barco atraque, como medida de prevención para proteger a los locales.

¿Qué es el Hantavirus?

El virus leva el nombre del río Hantan de Corea del Sur, donde más de 3.000 soldados enfermaron después de infectarse con él durante la Guerra de Corea de 1950-1953, explica la OFSP.

Y se trata de una familia de microorganismos que se transmite principalmente a los humanos a través de roedores infectados, como ratones o ratas. Estos animales expulsan el virus mediante la saliva, la orina y las heces.

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Pero, hay muchos tipos de hantavirus, los cuales varían según su distribución geográfica y sus patologías, según la oficina federal de la salud pública suiza (OFSP).

¿Cómo se puede contagiar el Hantavirus?

El contagio puede ocurrir por mordeduras, contacto directo con estos fluidos o al inhalar partículas contaminadas en el ambiente, por ejemplo, polvo que haya estado en contacto con excrementos de roedores.

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Suele pasar durante actividades en bosques, o en edificios deshabitados cerca de bosques, así como durante actividades en áreas rurales donde los campos y las granjas ofrecen un entorno favorable para los roedores.

¿Cuáles son los síntomas del Hantavirus?

En cuanto a los síntomas, el hantavirus puede causar desde cuadros graves respiratorios hasta afectaciones cardíacas.

Las primeras señales clínicas generalmente se presentan como la gripe: fiebre y dolor de cabeza y muscular. También puede aparecer tos y dificultad para respirar.

Sin embargo, la OMS ha señalado que este tipo de infecciones no se transmite fácilmente entre personas, lo que reduce el riesgo de contagio masivo.

Cabe mencionar también que, actualmente, no existen vacunas ni tratamientos específicos contra el hantavirus. La atención médica se enfoca en aliviar los síntomas y estabilizar a los pacientes.

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