¿No se esperaba? Así abrió el precio del dólar en Colombia hoy 4 de mayo de 2026

En la mañana de este 4 de mayo de 2026, el Banco de la República informó que el precio del dólar abrió exactamente en 3.680,00 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado se situó en 3.637,51 pesos, aumentando al menos un 2.43 % respecto al lunes de la semana anterior (27 de abril de 2026).

En medio de ese panorama, las casas de cambio han estipulado las siguientes tarifas para compra y venta de dólares:

Bogotá: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.670 pesos para que los vendan.

Cali: 3.520 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.650 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.570 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.720 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia hoy 4 de mayo de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia del mismo día del mes anterior (4 de abril de 2026), tuvo una disminución de 38.3 pesos.

Además, haciendo el comparativo con el precio de hace un año (4 de abril de 2025), la reducción fue de exactamente 606.29 pesos, que representan un 14.29%.

Mientras tanto, tomando como referencia la TRM del inicio del 2026, la deducción fue de 119.57 pesos y el 3.18%.

Así ha cambiado la Tasa Representativa del Mercado del dólar en los últimos días

En los últimos días, la TRM del dólar ha superado la barrera de los 3.600 pesos.

Los cambios exactos que se han advertido son los siguientes: