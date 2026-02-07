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¿Colombia se irá a penales vs. Ghana? ¡Esta fue la respuesta de la inteligencia artificial!

¿Habrá partido largo para la 'tricolor' en los dieciseisavos de final? Descubra el análisis de la inteligencia artificial.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 02 de 2026
08:10 a. m.
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Se continúan disputando los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y resta que se definan seis clasificados.

Hasta el momento, las selecciones que han asegurado su cupo a los octavos de final son Canadá, Brasil, Marruecos, Paraguay, México, Francia, Inglaterra, Bélgica, Noruega y Estados Unidos.

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En esta fase, dos partidos han tenido que definirse por penaltis, mientras que uno más se extendió hasta el alargue.

Teniendo en cuenta esa coyuntura, la inteligencia artificial analizó si Colombia se iría a penaltis vs. Ghana. ¿Cuál fue su respuesta?

¿Se irá a tanda de penales el partido entre Colombia vs. Ghana, por dieciseisavos del Mundial 2026? Esto dijo la inteligencia artificial

Según el estudio realizado por la inteligencia artificial, el partido entre Colombia y Ghana no tendría que definirse por penales.

"Mi pronóstico es que no creo que se vaya a penales. Veo a Colombia resolviendo el partido antes de los 120 minutos", señaló.

"Ghana puede incomodar por potencia física, velocidad y transiciones, pero Colombia mostró una estructura más sólida para controlar los partidos. Eso sí: no descartaría un primer tiempo muy trabado hasta que los dirigidos por Néstor Lorenzo encuentren espacios con Luis Díaz, Jhon Arias y las llegadas de la segunda línea", complementó la inteligencia artificial.

Así le ha ido a la Selección Colombia en el Mundial 2026

La Selección Colombia ha disputado tres partidos en el Mundial 2026 y ha conseguido un saldo de dos victorias y un empate.

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Sus resultados a lo largo del certamen han sido los siguientes:

  • Colombia vs. Uzbekistán: 3-1 con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz.
  • Colombia vs. República Democrática del Congo: 1-0 con gol de Daniel Muñoz.
  • Colombia vs. Portugal: 0-0.

Tenga en cuenta que el partido de la 'tricolor' vs. Ghana, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, será el viernes 3 de julio, a las 8:30 de la noche, en el Estadio Kansas City.

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