"No me gustó": Lucas González realizó sorpresiva declaración sobre una de las máximas figuras de Nacional

En la noche del 29 de octubre de 2026, Atlético Nacional enfrentó en el estadio Atanasio Girardot a Independiente Santa Fe.

El partido fue válido por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026 II y, en la previa, Lucas González tomó una sorpresiva decisión debido a que no convocó a Alfredo Morelos.

El delantero atravesó una compleja lesión, pero se recuperó para el clásico de la fecha 16 vs. Independiente Medellín y, de hecho, volvió a sumar algunos minutos.

Sin embargo, nuevamente estuvo ausente vs. los dirigidos por Pablo Repetto y Lucas González, sin filtros, explicó el porqué de su determinación.

Esta fue la razón por la que Alfredo Morelos no fue convocado en Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe

En un diálogo con Win Sports, Lucas González informó que no le gustó una práctica que realizó Alfredo Morelos, pero que es una situación normal debido a que el delantero está recuperando su forma física y futbolística.

"Morelos es un jugador muy bueno, pero es uno más del equipo. Hace un par de días hicimos una práctica de fútbol con la sub-20 y a mí no me gustó. No sentí que estaba en condiciones para ayudar al equipo en este encuentro (vs. Santa Fe), pero es normal porque viene de un periodo largo de lesión", afirmó el DT del 'verdolaga'.

"En lugar de optar porque jugara hoy 20 o 30 minutos, preferí que entrenara con los no convocados y que se vaya poniendo a punto para los cuadrangulares", explicó también.

Atlético Nacional es el líder de la Liga BetPlay 2026 II

En el Atanasio Girardot, Atlético Nacional derrotó 2-0 a Independiente Santa Fe con una anotación de Elías Cabrera (24') y un autogol de Emanuel Olivera (28').

Por lo tanto, llegó a 35 puntos en 16 partidos y, por ahora, continúa siendo el único líder del campeonato.