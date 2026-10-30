"Me va a quedar de por vida": 'Dibu' Martínez mostró secuela de dura lesión tras el Mundial

Emiliano ‘Dibu’ Martínez reveló las consecuencias físicas que le dejó disputar el Mundial 2026. En una entrevista, reveló que sufrió una fractura en el dedo anular de su mano derecha que le dejaría consecuencias permanentes.

El arquero de la Selección Argentina mostró cómo quedó su mano durante una entrevista con Gastón y Esteban Edul y explicó que la lesión no volverá a tener una movilidad normal.

El problema comenzó durante la final de la Europa League, cuando defendía los colores del Aston Villa. Después del encuentro, el guardameta acudió a un hospital en Birmingham, donde los estudios confirmaron la gravedad de la lesión.

Según relató, cuando vio las imágenes entendió que podía quedarse por fuera del Mundial. “Me muestran las imágenes y me dicen que tengo el dedo a la mitad. Ahí dije: ‘No, no llego al Mundial’ y me puse a llorar”, recordó.

¿Por qué el Dibu Martínez jugó el Mundial 2026 con un dedo fracturado?

Ante la posibilidad de perderse el torneo, Martínez conversó con el cuerpo médico de la Selección Argentina y el entrenador de arqueros, Martín Tocalli. La alternativa era someterse a una operación que habría requerido aproximadamente seis semanas de recuperación. Por eso, junto con los responsables médicos, tomó la decisión de aplazar la cirugía y buscar una manera de competir sin agravar la lesión.

El arquero también destacó el respaldo del seleccionador Lionel Scaloni, quien le manifestó que contaba con su apoyo independientemente de que pudiera llegar o no a la competencia.

Finalmente, Martínez viajó al Mundial y disputó todos los partidos con una protección especial en la mano derecha. Utilizó una férula de plástico, vendajes y un guante adaptado que fue elaborado por Adidas para permitirle atajar.

La recuperación tampoco fue sencilla durante los entrenamientos. El propio futbolista contó que trabajó con pelotas de vóley y de tenis para reducir el impacto sobre el dedo afectado. Incluso explicó que, durante buena parte de la preparación, apenas podía utilizar cuatro dedos de la mano derecha. Antes de algunos encuentros también tenía temor de que un nuevo golpe desplazara el hueso y lo obligara a abandonar el torneo.

El sacrificio tuvo consecuencias después de la Copa del Mundo. Martínez explicó que, aunque el dedo había sido colocado nuevamente en su posición, los estudios posteriores mostraron que la fractura se había producido otra vez. La lesión le dejó una deformidad visible y una limitación para flexionar el anular, que ahora le impide cerrar completamente el puño derecho.

Durante la entrevista, el guardameta mostró ambas manos para evidenciar la diferencia y explicó que la movilidad no volverá a ser la misma. “Esta queda así de por vida”, afirmó. También bromeó sobre las limitaciones que tiene actualmente: “Si yo le quiero pegar a alguien no puedo. No puedo meter una piña nunca”.

La lesión incluso tuvo repercusiones en su futuro profesional. El argentino contó que estuvo cerca de incorporarse a la Juventus, pero que la transferencia no se concretó después de que el club conociera el estado de su dedo y la necesidad de una intervención quirúrgica. Según explicó, en Italia consideraron que no podía competir en esas condiciones. Finalmente, su llegada al Chelsea no se vio impedida por esa situación.