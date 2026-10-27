Boyacá Chicó es el primer descendido de la Liga BetPlay en 2026

Boyacá Chicó se estaba aferrando a la primera división del fútbol colombiano con una victoria parcial sobre Junior de Barranquilla en Tunja, pero un inesperado empate del equipo visitante al minuto 85 acabó con la ilusión ajedrezada.

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El equipo boyacense necesitaba ganar todos los partidos que le quedaban este semestre, mientras esperaba que Cúcuta Deportivo no sumara más puntos. Pese a que el equipo 'Motilón' perdió dos partidos consecutivos, Chicó no hizo la tarea.

Este martes 27 de octubre se enfrentaron a Junior y estaban aferrados al milagro con una victoria parcial de 1-0 con gol de Jhonier Alomia, pero Jesús Rivas ingresó desde el banco 'Tiburón', le dio otra cara a su equipo y con un potente remate, puso el empate que liquidó todo en el descenso.

Junior necesitaba ganar su partido para seguir con vida en la Liga BetPlay y buscar una milagrosa clasificación a cuadrangulares, pero el empate terminaba con cualquier opción matemática, así que el resultado no le sirvió a ninguno.

Boyacá Chicó regresa a segunda división después de 4 años

Boyacá Chicó volverá a jugar el Torneo BetPlay en 2027 y regresa a la segunda división tras 4 años ininterrumpidos en primera. El equipo pasó este tiempo luchando con el promedio y se salvó milagrosamente de descender previamente, pero el destino se hizo inevitable.

Además, con el descenso del cuadro 'ajedrezado' y considerando que Patriotas Boyacá no peleará por el ascenso este año, el departamento no tendrá representante en primera división por primera vez desde 2004. Habrá que ver cuándo vuelve el fútbol de Liga BetPlay a Tunja.

¿Cúcuta Deportivo se salvó del descenso?

No. La caída del Chicó no representa que Cúcuta Deportivo esté salvado. Aunque el equipo de Boyacá ya no puede superar en el promedio al 'Motilón', Jaguares de Córdoba sigue en la pelea y puede ser el equipo que se termine salvando del descenso.

De hecho, en este momento hay riesgo matemático para Jaguares (que está en zona de descenso), Cúcuta, Internacional de Bogotá, Llaneros y Alianza FC.