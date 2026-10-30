Los puntos que le faltan a Atlético Nacional para clasificar a Copa Libertadores

Atlético Nacional logró superar a Independiente Santa Fe en la fase del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay, pero más allá de asegurar el liderato en la tabla de posiciones, fue una victoria clave pensando en los cupos a torneos internacionales de 2027.

El equipo de Lucas González lidera la tabla de reclasificación, la cual otorga dos cupos a fase 2 de la Copa Libertadores. Con el más reciente triunfo, llegaron a 90 puntos y tienen una diferencia de 21 unidades con relación a Santa Fe, que actualmente es tercero.

Esto quiere decir que están muy cerca de sellar su clasificación al torneo más importante del continente. Hay que recordar que no se calcula la diferencia con el segundo que actualmente es América de Cali, pues los dos primeros en la tabla obtendrán su respectivo cupo.

¿Cuántos puntos necesita Atlético Nacional para meterse a la Copa Libertadores?

Partiendo de un escenario hipotético en el que Santa Fe gana sus tres partidos restantes del todos contra todos, los seis juegos de cuadrangulares y al menos uno de la eventual final, sin ser campeón llegaría a 93 puntos.

Esto quiere decir que Atlético Nacional solamente necesita 4 puntos para clasificar a la Libertadores. El equipo tiene por lo menos 9 partidos para asegurar su puesto en la fase 2 del torneo continental.

Eso sí, hay que resaltar que el objetivo de Nacional será clasificar directamente a la fase de grupos y solo hay una alternativa posible: salir campeón del fútbol colombiano en el segundo semestre.

Así va la tabla de reclasificación

Con el rendimiento de Nacional, es muy probable que terminen quedándose con el primer lugar de la reclasificación. El segundo puesto se lo disputan América de Cali (68 puntos), Santa Fe (63), Once Caldas (58), Deportivo Cali y Tolima (ambos 57).

En caso de que Nacional o el segundo mejor ubicado en la reclasificación salga campeón, se liberará un cupo en la fase previa de Libertadores. Los tres siguientes mejor ubicados estarán en primera fase de Copa Sudamericana, sumados al campeón de la Copa BetPlay.

En caso de que el campeón de la Copa BetPlay ya esté en Libertadores, el cupo a Sudamericana se otorgará al siguiente posicionado en reclasificación.