James no es el único: otro jugador colombiano aparece sin equipo en el álbum Panini

James Rodríguez, quien hasta el mes de febrero se encontraba sin equipo, fue blanco de críticas en redes sociales recientemente debido a una situación particular: su calcomanía en el álbum Panini de la Copa del Mundo 2026.

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Lo que se reveló es que el colombiano aparece sin club en el diseño de este sticker, pues al parecer la logística de esta empresa llevó a que comenzaran a imprimirlos antes de que el capitán de la Selección Colombia fuera anunciado por Minnesota United.

Sin embargo, mientras los coleccionistas comienzan a abrir sobres para llenar el álbum, se encontraron con que James no es el único que pasó por algo similar, pues hay otro jugador colombiano que también está sin equipo visible en estos diseños.

Santiago Arias: sin equipo en el álbum Panini

El otro jugador que quedó igual que James Rodríguez es Santiago Arias, uno de los cuatro futbolistas colombianos que jugaría su tercer mundial, junto a James, Juanfer Quintero y David Ospina. Los aficionados comenzaron a notar recientemente este detalle.

Actualmente, Arias es jugador de Independiente de Avellaneda de Argentina. Sin embargo, el colombiano estuvo algunas semanas sin club tras salir de Bahía de Brasil en los primeros días de enero. Hasta el 26 de ese mismo mes fue anunciado por su actual club, lo que al parecer generó conflictos para la gente de Panini.

¿Hay más jugadores sin equipo en el álbum Panini?

Arias y James no son los únicos jugadores que aparecen sin un club visible en este álbum. En la Selección de Paraguay, por ejemplo, el delantero Ángel Romero, quien llegó a Boca Juniors en enero de este año tras su paso por Corinthians tampoco figura el nombre del equipo.